شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص جراء انفجار عبوة ناسفة شمال شرق ديالى بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر أمنى عراقى اليوم الأحد، مقتل مدنى جراء انفجار عبوة ناسفة شمال شرقى محافظة ديالى.

وقال المصدر الأمنى ـ فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية ـ "إن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور سيارة بطريق زراعى فى ناحية العبارة 15 كم شمال شرق بعقوبة، ما أسفر عن مقتل شخص".

وأضاف المصدر الأمنى ـ الذى طلب عدم الكشف عن اسمه ـ "أن قوة أمنية طوقت مكان الانفجار ومنعت الاقتراب منه، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث، فيما تم نقل جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلى".