شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص جراء انفجار عبوة ناسفة شمال شرق ديالى بالعراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر أمنى عراقى اليوم الأحد، مقتل مدنى جراء انفجار عبوة ناسفة شمال شرقى محافظة ديالى.
وقال المصدر الأمنى ـ فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية ـ "إن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور سيارة بطريق زراعى فى ناحية العبارة 15 كم شمال شرق بعقوبة، ما أسفر عن مقتل شخص".
وأضاف المصدر الأمنى ـ الذى طلب عدم الكشف عن اسمه ـ "أن قوة أمنية طوقت مكان الانفجار ومنعت الاقتراب منه، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث، فيما تم نقل جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلى".
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