شكرا لقرائتكم خبر عن جيش روسيا: الجيش الأمريكى قصف إدلب السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قا الجيش الروسى، اليوم الأحد، إن الجيش الأمريكى قصف إدلب السورية فى انتهاك للاتفاقات، وأوضح الجيش أن هناك عدد كبير من الخسائر البشرية فى إدلب بعد الضربات الأمريكية.

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وأضاف الجيش الروسى، أن الضربات الجوية الأمريكية على إدلب تهدد الهدنة فى المنطقة.