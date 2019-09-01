شكرا لقرائتكم خبر عن جيش روسيا: الجيش الأمريكى قصف إدلب السورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قا الجيش الروسى، اليوم الأحد، إن الجيش الأمريكى قصف إدلب السورية فى انتهاك للاتفاقات، وأوضح الجيش أن هناك عدد كبير من الخسائر البشرية فى إدلب بعد الضربات الأمريكية.
وأضاف الجيش الروسى، أن الضربات الجوية الأمريكية على إدلب تهدد الهدنة فى المنطقة.
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