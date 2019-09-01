شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: السيادة اليهودية ستمتد إلى جميع المستوطنات كجزء من إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إنه يعتزم ضم المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة لكنه لم يقدم إطارا زمنيا فى تكرار لتعهد انتخابى قطعه قبل 5 أشهر.

وقال نتنياهو فى كلمة فى مستوطنة الكانا بالضفة الغربية المحتلة حيث حضر مراسم افتتاح مدرسة "بعون الله، سنمد السيادة اليهودية على جميع المستوطنات كجزء من أرض إسرائيل.. كجزء من دولة إسرائيل".

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