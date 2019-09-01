قتلى وجرحى في قصف للتحالف استهدف سجنا يديره الحوثيون وسط اليمن

اليمن / عبدالله أحمد / الخليج 365



قالت مصادر محلية في محافظة ذمار (وسط اليمن) أن عشرات القتلى والجرحى سقطوا، في غارات لطيران التحالف العربي، استهدفت سجناً خاصاً لجماعة الحوثي، يضم مئات الأسرى والمعتقلين لدى الجماعة.



وأكدت مصادر متطابقة أن طيران التحالف نفذ في وقت متأخر من مساء السبت 6 غارات على مبنى كلية المجتمع شمال مدينة ذمار، الذي حولته جماعة الحوثي إلى معتقل يأوي المئات من الأسرى والمعتقلين المؤيدين للحكومة الشرعية.



وقال شهود عيان أنهم شاهدوا عربات لجماعة الحوثي وسيارات اسعاف وعلى متنها مصابين جراء الغارة، يُعتقد أنهم من عناصر الجماعة التي كانت تؤمن السجن، فيما لا يزال أغلب الضحايا تحت الأنقاض.

بينما قال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى (تتبع الحوثيين) عبدالقادر المرتضى أن طيران التحالف استهدف أحد السجون الخاصة بالأسرى في كلية المجتمع بمحافظة ذمار.



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وأوضح في منشور له على فيسبوك، أن "السجن فيه عشرات الأسرى التابعين للعدو "الحكومة الشرعية" مؤكداً أن هناك قتلى وجرحى فيما الكثير لازال مصيرهم مجهول، فيما لم تستطع فرق الإنقاذ، الوصول الى المكان المستهدف بسبب كثافة القصف وتواصله.



وأكد أن السجن معروف لدى التحالف ولدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر حيث سبق أن قامت بزيارته عدة مرات.



وحمل القيادي الحوثي التحالف وعلى رأسهم السعودية والامارات المسؤولية الكاملة إزاء هذا الاستهداف وما سينتج عنه، داعياً المنظمات الدولية والمحلية الى ادانة هذه الجريمة المروعة، والنزول الى المكان المستهدف ومعاينته عن كثب.



وتعيد الحادثة إلى الأذهان، المجزرة المروعة التي راح ضحيتها 25 قتيلاً من المعتقلين لدى الحوثيين، بينهم الصحفيين عبدالله قابل ويوسف العيزري وعشرات الجرحى، فيما عُرف حينها بـ "مجزرة هران" والتي وقعت في 21 مايو 2015، عندما استهدف طيران التحالف مبنى حكومي يستخدمه الحوثيون معتقلاً في ذات المدينة، واتهمت الحكومة اليمنية حينها الحوثيين باستخدام المعتقلين دروعاً بشرية.

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