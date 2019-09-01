عام 1441 هـ.. 40 يوماً إجازة وعطلة صيفية أقصر من العام الماضي

صحيفة الخليج الالكترونية

يبدأ اليوم (الأحد) أول أيام العام الدراسي الجديد، حيث ستفتح المدارس والجامعات أبوابها لاستقبال ملايين الطلاب والطالبات، في وقت أكدت فيه وزارة التعليم جاهزيتها التامة لهذا العام الجديد.

ووفق التقويم الدراسي الذي أعلنته الوزارة، فإن هذا العام سيكون أطول في أيام الدراسة من العام الماضي وأكثر منه في عدد أيام الإجازات، بينما ستكون العطلة الصيفية أقصر من السنة الماضية.

ويبلغ عدد أيام الإجازات خلال السنة الدراسية الحالية 40 يوماً، وهي إجازة اليوم الوطني و16 يوماً إجازة منتصف العام الدراسي و23 يوماً إجازة عيد الفطر المبارك التي تبدأ يوم 14 من شهر رمضان.

ولم تتجاوز أيام الإجازات خلال السنة الدراسية في العام الماضي 10 أيام، في الوقت الذي ستكون فيه إجازة العطلة الصيفية قصيرة مقارنة بالعام الماضي، حيث ستبدأ في الـ 19 من شهر شوال وتنتهي في الـ 11 من شهر محرم من العام الهجري المقبل.