اكثر من ١٣ مشروعا لتحقيق برنامج التحول المالي بمدينة الملك عبدالله الطبية

الخليج - زينة الفدح

ضمن خططها الاستراتيجية قامت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة ممثلة في الادارة التنفيذية للشؤون المالية والادارية في قطع شوط كبير في بلورة وتحقيق النجاح ضمن برنامج التحول المالي مواكبةً لرؤية التحول الوطني ٢٠٣٠.

وأستعرض المدير التنفيذي للشؤون المالية والادارية المهندس ظافر الشريف اهم ملامح هذا البرنامج والذي من أهم مكتسباته رفع مستوى الكفاءة المالية وترشيد استخدام الموارد وتحديد تكلفة الخدمات المقدمة ضمن منهجية إدارة المشاريع الاحترافية.

وأضاف بأنه تم التجهيز والعمل على برنامج التحول المالي منذ عام ٢٠١٧ بحيث تم ولأول مرة لمنشئة صحية حكومية على مستوى وزارة الصحة بإصدار القوائم المالية والتي تتضمن عدة قوائم تشمل قائمة الدخل ،قائمة المركز المالي ،قائمة التدفقات المالية واخيرا قائمة التغير في حقوق الملكية واستمرت في إصدارها في عام ٢٠١٨ وصولا الى منتصف عام ٢٠١٩.

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وأشار الى أنه تم العمل بعدة مشاريع تشمل حساب التكاليف للخدمات ومشروع دورة الايرادات بحيث يتم اصدار فاتورة لكل خدمة مقدمة للمستفيدين من المرضى الستفيدين من التأمين الطبي وكذلك لمستفيدي خدمات العلاج بأجر إضافة الى مشروع تتبع الأصول وحصرها بالتكامل مع إدارات الإمداد والمخزون واخيرا مشروع إدارة المخاطر المالية وتحديد وتحديث نسبة المخاطر في ذلك دورياً.

وبين “الشريف” بأن أحد أهم المشاريع التي تم إنجازها هو حساب تكاليف الخدمات والذي تم العمل عليه مدة سنة ونصف ضمن فريق عمل مؤهل حتى تم تدشينه في شهر رمضان الماضي ولله الحمد والذي تكمن أهميته في تحديد التكلفة الحقيقية لكل خدمة طبية مقدمه للمرضى والتي من شأنها مساعدة المسؤولين في اتخاذ القرارات حول تخفيض التكلفة والتخلص من الهدر إضافة التي تجويد وتحسين الخدمة المقدمة لعملاء المدينة داخلياً وخارجياً.

من جهته أوضح المدير العام التنفيذي الدكتور عبدالله غباشي أن المدينة الطبية تعمل وفق خطط استراتيجية مدروسة مواكبة في ذلك برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ووصولا الى تحقيق الرؤية الوطنية الطموحة ٢٠٣٠ بدعم لامحدود من لدن حكومة سيدي خادم الحرمين الشرفين وولي عهدة الأمين والتي لاتتدخر جهدا او دعما في سبيل تجويد ورفع كفاءة الخدمات الصحية والطبية للمواطن والمقيم وضيوف بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين وبمتابعة مستمرة من مقام وزارة الصحة.