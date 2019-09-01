مقتل 5 على الأقل وإصابة 21 في حادث إطلاق النار بـ #تكساس

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الشرطة الأمريكية في ولاية تكساس الأميركية اليوم مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة ما يزيد عن 21 شخصا في إطلاق نار بمحل تجاري بمنطقة ميدلاند، أوديس بالولاية الامريكية.

وذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية أن شرطة ميدلاند أوضحت أن مطلق النار ربما يكون شخصًا واحد لا يزال طليقا، أو اثنين. بحسب وسائل إعلام أمريكية، كما تعتقد الشرطة أن هناك اثنين من مطلقي النار في سيارتين منفصلتين إحداهما سيارة بريد.

وذكرت الشبكة الأمريكية أن عدد الضحايا ليس نهائياً حيث ما زالت السلطات تواصل التحقيقات وقوات الانقاذ تتعامل مع الحادثة، وأعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الابيض ستيفاني غريشام أنه قد تم إخطار الرئيس دونالد ترامب بالوضع وأنه يتابع التطورات والتحقيقات لحظة بلحظة.