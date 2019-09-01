تركي_السدحان يشعل تويتر ومغردون يوجهون انتقادات لاذعة.. فما السبب؟

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الأحد 1 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 - عبدالله محسن
تفاعل مغردون سعوديين مع هاشتاج #تركي_السدحان ، الا ان جزء من التفاعلات كان سلبيا الى حد ما.
ووصف البعض الشاب تركي بأنه باحث عن الشهرة فقط، في حين رد مغردون بالقول، إنهم يتابعون حساباته الأخرى على تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي باستمرار، ولم يروا ما يستدعي لهذا الهجوم.
ويعتقد المغردون أن الحقد على الفنان الشاب هو ما دفهم لانتقاده دون مبرر.
والشاب السدحان، هو ممثل سعودي، ابن الفنان الكوميدي عبدالله السدحان، بدأ مسيرته الفنية كطفل عام 1987 من خلال السهرة التلفزيونية (حمود ومحيميد) وأستكمل مشواره في مسلسل (طاش ماطاش) من جزئه الثاني حتى الجزء الخامس عشر، ولكنه بعد زواجه عام 2007 قرر الأعتزال، إلا أنه ذو نشاط كبير على شبكات التواصل اﻹجتماعي.
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