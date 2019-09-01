نينتندو تستعد لإطلاق Switch Lite الجديد

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الأحد 1 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
تُطلق شركة نينتندو جهاز الألعاب Switch Lite الجديد في 20 سبتمبر (أيلول) المقبل بـ 199 دولاراً أمريكياً وبثلاثة ألوان هي الفيروزي، والأصفر، والرمادي.
ويختلف الإصدار الجديد عن الإصدارات السابقة، إذ لا يمكن توصيله بأجهزة التلفزيون مثل الموديل الأكبر، علاوة على أنه أصغر حجماً، وأخف وزناً من الموديل السابق، إذ يبلغ وزنه 275 غراماً.
ويرجع انخفاض وزن الإصدار الجديد إلى الاعتماد على شاشة أصغر، فبدل شاشة قياس 6.2 بوصة في جهاز Switch يأتي الإصدار الجديد بشاشة قياس 5.5 بوصة وبدقة وضوح 1280×720 بيكسل.
ومقارنة بالجيل الأول من جهاز الألعاب، الذي يمكن التعرف عليه برقم الموديل HAC، فإن الإصدار الجديد يتمتع بكفاءة بطارية أعلى قليلاً، لكنه يفتقر إلى التوصيل بالتلفزيون، وتعذر خلع ذراع التحكم وغياب اهتزاز HD.
بالإضافة إلى ذلك سيتعذر تشغيل بعض الألعاب بالإصدار الجديد، ، مثل 1و 2 switch أوNintendo Labo أو Super Mario Party، إلا بعد شراء ذراع التحكم Joy-Con منفصل بكلفة إضافية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.