البرلمان الإماراتي وراء استقالة أمين عام مجلس النواب

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب - صورة أرشيفية

تقدم المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام بمجلس النواب، باستقالته من البرلمان، وكشفت مصادر مطلعة لـ«المصري اليوم» أن العرض الذي تلقاه الأمين العام المستشار أحمد سعد الدين جاء من البرلمان الإماراتي منذ فترة، وأن «سعد الدين» طلب تأجيل الموضوع لحين انتهاء دور الانعقاد الرابع للبرلمان المصري.

وأضافت المصادر أن هيئة مكتب البرلمان هي التي ستختار خليفة «سعد الدين»، مشيرة إلى أن هناك اتجاها لاختيار أحد مساعديه بالأمانة العامة.

كان المستشار أحمد سعد الدين تم تعيينه أمينا عاما للبرلمان خلفا للواء خالد الصدر، ومن أبرز المناصب التي تولاها الأمين العام المستقيل هي مناصب نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزراء شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية والتموين والتجارة الداخلية.