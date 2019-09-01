تسببت ضربات صاروخية استهدفت، اليوم، اجتماعا لقياديين من مجموعات جهادية متشددة قرب مدينة إدلب في شمال غرب سوريا بمقتل أربعين منهم على الأقل.
وقال رامي عبدالرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن "ضربات صاروخية استهدفت اجتماعا يعقده قياديون في صفوف فصيلي حراس الدين وأنصار التوحيد ومجموعات متحالفة معهما داخل معسكر تدريب تابع لهم قرب مدينة إدلب، ما تسبب بمقتل أربعين منهم على الأقل، ولم يتمكن المرصد من تحديد "ما إذا كانت طائرات قد نفذت هذه الضربات أم ناتجة عن قصف بصواريخ بعيدة المدى".
كانت هذه تفاصيل خبر 40 قتيلا حصيلة قصف على اجتماع لقادة مجموعات "جهادية" شمال غربي سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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