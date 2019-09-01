شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. شديد الحرارة فى البحرين والكويت ومعتدل نسبيا بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، اليوم الأحد ، طقس حار نسبيا على معظم الأنحاء ليستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

وإليكم التفاصيل..

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس، المتوقع اليوم الأحد فى مملكة البحرين سيكون حارًا مع بعض السحب ويكون رطبًا خلال الليل، وتصل درجة الحرارة العظمى 43 درجة مئوية، والصغرى 29 درجة مئوية.

توقع نشاط فى الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، المدينة المنورة والقصيم والاجزاء الساحلية الغربية والشمالية الغربية، وسماء غائمة جزئياً الى غائمة على مناطق غرب وشمال غرب ووسط المملكة، ويتوقع هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة ومكة المكرمة تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة ويمتد تأثير السحب الرعدية إلى الأجزاء الساحلية منها، وتصل العظمى 45 درجة.

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الإمارات

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً بوجه عام إلى غائم جزئياً أحياناً شرقاً، ورطب ليلا مع احتمال تشكل الضباب الخفيف خاصة غرباً، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، وتبلغ العظمى 39 درجة .



الإمارات

الكويت

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات الكويتية عن حالة الطقس اليوم الأحد فى الكويت، سيكون حار رطب وتصل العظمى إلى 47 درجة.



