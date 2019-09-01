الان تتابع مديرة موسم الطائف تلتقي بأصغر مصوّر بسوق عكاظ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي: التقت مديرة موسم الطائف نوره العكيل ليلة امس بأصغر مصوّر في سوق عكاظ بتال الجعيد ٩ سنوات. ويأتي لقاء العكيل به لهدف تشجيعه واعجاباً بشغفه لالتقاط الصور وتوثيق الأحداث وهو في هذا السن خلال فعاليات الموسم طيلة ايام اغسطس ٢٠١٩. ويعتبر بتال الجعيد اصغر مصور في تاريخ سوق عكاظ مما يعكس هذا نجاحات السوق خلال نسخته الـ ١٣ نظرا للفعاليات المتنوعه والمختلفه التي جذبت إهتمام كافة الشرائح والأعمال.

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