هوامي تطلق ساعتها الذكية الجديدة

Advertisements الأحد 1 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب متابعات_الخليج 365 أطلقت شركة "هوامي" الساعة الذكية Amazfit GTS الجديدة بسعر 125 دولاراً أمريكياً.

Advertisements وتمتاز الساعة الجديدة بشاشة AMOLED قياس 1.6 بوصة بدقة وضوح 348×442 بيكسل، وتشتمل على بطارية سعة 220 مللي أمبير ساعة تصل فترة تشغيلها إلى 14 يوماً. وتأتي الساعة الذكية الجديدة مدججة بالتقنيات الحديثة، إذ تدعم تقنية البلوتوث، وتقنية اتصالات المجال القريب NFC، والنظام العالمي لتحديد المواقع GPS، ونظام الملاحة بالأقمار الاصطناعية Glonass. Advertisements

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