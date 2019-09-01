- 1/2
- 2/2
Advertisements
الأحد 1 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
حذرت خبيرة التغذية الألمانية ماريا فلوتكوتر من خطورة السكر الزائد في وجبات الرضع الجاهزة على صحة الأطفال، إذ يرفع خطر الإصابة بالتسوس، والبدانة من ناحية، ويؤدي إلى التعود المبكر على المذاق الحلو القوي، من ناحية أخرى.
وأوضحت فلوتكوتر أنه لا يجب أن تتجاوز نسبة السكر في وجبات الرضع الجاهزة 5 أو 7%، مشيرةً إلى أن احتواء الوجبة على 10 غرامات من السكر لكل 100 غرام، يعد أمراً زائداً عن الحد.
وأشارت خبيرة التغذية الألمانية إلى أنه من الأفضل إعداد وجبات الرضع في المنزل على النحو التالي: مزج 200 مللي لتر من الحليب كامل الدسم بنسبة دهون 3.5 %، في وعاء مع 20 غراماً من رقائق الشوفان الناعمة، ثم غلي الخليط 3 دقائق، وتركه يبرد، قبل إضافة 20 غراماً من الفواكه المهروسة.
يُشار إلى أن إطعام الرضيع بالوجبات الصلبة يبدأ عادةً في الشهر السادس، وغالباً ما تتألف من حليب، وحبوب، وخضروات، وفواكه، وبطاطس، ولحوم.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير من السكر الزائد في وجبات الرضع الجاهزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.