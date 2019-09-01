شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تختبر تجربة الغوص فى أكبر منتزه تحت الماء فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت مراكز الغوص المسجلة فى مملكة البحرين باختبار تجربة الغوص فى أكبر منتزه تحت الماء فى العالم اليوم، بعد انتهاء المرحلة الأولى من المشروع والتى تمثلت فى نقل هيكل طائرة بوينج 747 الممتدة على طول 70 مترًا من ديار المحرق إلى منطقة منتزه الغوص الواقعة فى شمال مياه البحرين خلال شهر يونيو الماضي، وبعد أن تمت عملية غمر الطائرة فى قاع البحر بعمق يتراوح بين 20 إلى 22 مترًا بنجاح فى محطتها الأخيرة وتثبيتها فى وسط المنتزه الذى يمتد على مساحة 100 ألف متر مربع.

وفى هذا الصدد أكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين، أنها ستقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بدعوة الجماهير من محبى رياضة الغوص والألعاب المائية لحضور افتتاح المنتزه، بعد أن قامت مراكز الغوص المسجلة بتجربة رحلة الغوص إلى هيكل الطائرة وفحصه لمطابقته مع معايير الأمن والسلامة والتأكد من استيفاء اشتراطاتها بما يتيح تجربة مميزة وآمنة لمرتاديه، كما قدم الغواصون عددا من الملاحظات التطويرية بما يسهم فى تحقيق تطلعات محبى رياضة الغوص ويضع اللمسات الأخيرة تمهيدًا للافتتاح الرسمى للمنتزه قريبًا.

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وجددت الوزارة دعوتها لمحبى رياضة الغوص والألعاب المائية للقيام بحجز رحلتهم للمنتزه عبر أى من مراكز الغوص المعتمدة والمرخصة والتى يمكن الحصول على قوائمها من خلال الموقع الإلكترونى للمنتزه www.divebahrain.com، مؤكدة أنه تم تهيئة هذه المراكز وتزويدهم بالأنظمة والقوانين الخاصة بتنظيم الرحلات للمنتزه، كما أن هذه المراكز تم إعدادها لتقديم خبراتها لمرتادى المنتزه وإرشادهم للمواقع تحت الماء مع ضمان أمنهم وسلامتهم.

كما نوهت الوزارة إلى أنه من المخطط له أن يشتمل المنتزه تحت الماء عدداً من المواقع الجاذبة بالإضافة إلى الشعاب المرجانية الاصطناعية البحرية، ونسخة طبق الاصل من بيت النوخذة التقليدى التى سيتم تثبيتها تحت الماء فى المراحل المقبلة من المشروع والتى يعكف عليها فريق العمل فى الوقت الراهن، من أجل تشكيل مساكن آمنة للنظام البيئى البحرى فى المملكة، ومن أجل تشجيع نمو الشعاب المرجانية وتطوير البيئة المستدامة للمساهمة فى ازدهار الحياة البحرية حيث يعد هذا المنتزه أكبر منتزه للغوص فى العالم وسيشكل تجربة ممتعة للسياح ولهواة رياضة الغوص خاصة مع المساحة الكبيرة التى يغطيها هذا المشروع وسيسهم كذلك فى توفير مادة ثرية للمهتمين والباحثين فى مجال البيئة البحرية وتنامى الوعى البيئى بمكونات الحياة البحرية وأهمية الحفاظ عليها.