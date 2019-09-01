أول رائد فضاء إماراتى يجتاز جميع الامتحانات والتدريبات للانطلاق إلى الفضاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى طاقم البعثة الجديدة إلى محطة الفضاء الدولية، والذى يضم فى صفوفه هزاع المنصورى أول رائد فضاء إماراتي- أمس اجتياز الامتحانات والتدريبات، التى تؤكد جهوزيتهم التامة للانطلاق إلى الفضاء، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

وقال قائد البعثة، رائد الفضاء الروسى أوليغ سمريبوتشكي، إن الاختبارات، التى أجريت بمركز إعداد وتدريب رواد الفضاء فى «مدينة النجوم» (60 كم جنوب موسكو)، تضمنت محاكاة العمل على الجزء الروسى من المحطة، إضافة إلى آلية إجراء التجارب العلمية المقررة كذلك ضمن برنامج الرحلة.

وأوضح أنه لم تكن لدى لجنة الفحص أية ملاحظات على أداء فريق البعثة، وأن رواد الفضاء أظهروا جدارة خلال التدريبات والفحوص، ومستوى عالياً من الحرفية فى مهارات الرقابة والمساعدة المتبادلة بين أعضاء الفريق.

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وتتميز الرحلة الفضائية المقبلة بأنها تضم أول رائد فضاء إماراتي- هزاع المنصوري، الذى تمكن من تجاوز مراحل الإعداد الأساسية فى مدينة النجوم، والتى تضمنت 90 دورة تدريبية مكثفة، شملت نحو 1500 ساعة تدريبية.

وسيشارك المنصورى على مركبة الفضاء «سيوز ــ إم إس 15» بإجراء 16 تجربة علمية مختلفة، بما فيها دراسة تأثير حالة انعدام الوزن على زراعة التمور، إلى جانب إجراء جولة مصورة بالفيديو على المحطة الفضائية، وهى المرة الأولى فى التاريخ التى يكون فيها البث من خلال المركبة الفضائية باللغة العربية.

وإلى جانب المنصورى تشارك أيضاً رائدة الفضاء الأمريكية جيسيكا ماير، وهى الرحلة الأولى لها إلى الفضاء، إضافة إلى قائد الرحلة، رائد الفضاء الروسى أوليغ سكريبوتشكي.

أما فريق الاحتياط فيتضمن رائد الفضاء الإماراتى سلطان النيادي، والأمريكى توماس مارشبيرن، وقد حدد تاريخ 25 سبتمبر الجارى موعداً لإطلاق المركبة الفضائية، وسيمضى رواد الفضاء من روسيا والولايات المتحدة 187 يوماً فى الفضاء الخارجي، فى حين سيعود المنصورى إلى الأرض فى 3 أكتوبر المقبل، برفقة رواد الفضاء الموجودين على محطة الفضاء الدولية، وهم الروسى ألكسى أوفتشيننى والأمريكى نايك هيج.