شكرا لقرائتكم خبر عن وفد دبلوماسى تونسى يزور الكويت للاستفادة من تجربتها بمجلس الأمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سفيرالكويت لدى تونس على الظفيرى ان وفدا دبلوماسيا تونسيا بدأ زيارة الى وزارة الخارجية الكويتية للاطلاع على تجربة الكويت الناجحة كعضو غير دائم بمجلس الأمن الدولى خلال العامين 2018 و2019 والاستفادة منها.
وأضاف الظفيرى فى تصريح لـ «كونا» ان هذه الزيارة تأتى فى إطار التنسيق والتعاون بين الكويت وتونس ومساهماتهما فى حل القضايا العربية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية وحلحلة الأزمات فى سوريا وليبيا وغيرهما، مشيرا الى ان الوفد التونسى سيطلع على آليات العمل التى اعتمدتها الكويت فى أروقة مجلس الأمن الدولي.
وأوضح ان تونس التى انتخبت عضوا غير دائم فى مجلس الأمن الدولى خلفا للكويت التى تنتهى عهدتها فى أواخر ديسمبر المقبل ستعمل مثلما فعلت الكويت على ان تكون صوت العرب فى هذا المجلس.
وأكد الظفيرى ان هناك تنسيقا وتعاونا بين الكويت وتونس لحل القضايا العربية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية وحلحلة مختلف الأزمات التى تعصف بالمنطقة.
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