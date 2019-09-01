شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف زائر فى ختام معرض أبوظبى للصيد والفروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت فعاليات معرض أبوظبى الدولى للصيد والفروسية، التى استمرت على مدار خمسة أيام فى مركز أبوظبى الوطنى للمعارض، بحضور جماهيرى فاق 100 ألف زائر، من المواطنين والمقيمين فى الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي، محققاً نجاحات جديدة فى استقطاب أهم وأحدث التقنيات الحديثة فى الصيد والأسلحة، لافتاً أنظار العالم إلى تراث دولة الإمارات وتاريخها العريق، ومسلطاً الضوء على أهم الرياضات المتعلقة بالصيد بالصقور والفروسية باعتباره أحد أهم وأبرز المعارض الإقليمية والعالمية للصيد والفروسية، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

وزارالشيخ سيف بن محمد آل نهيان، أمس، المعرض وذلك فى ختام أعمال دورته الـ17.

وتفقد عدداً من الأجنحة الوطنية والمحلية والخليجية والدولية المشاركة فى المعرض وتجول بينها واطلع على الرياضات والهوايات العربية الأصيلة ورياضة القنص.

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واطلع كذلك على أحدث أنواع البنادق والمسدسات وبنادق الصيد والقنص خلال زيارته لجناح بينونة للمعدات العسكرية والصيد.

وقال إن تنظيم هذا المعرض بشكل دورى منذ 17 عاماً يمثل تظاهرة تراثية عريقة فى الإمارات.. وأعرب عن فخره واعتزازه بالمكانة الرائدة التى تبوأها المعرض على المستويات المحلية والدولية.