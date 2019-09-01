حديقة أبها الجديدة تختتم فعالياتها وتكرم الجهات الإعلامية الراعية وشركاء النجاح

أفنان المالكي

كرمت شركة ليالي الخليج لتنظيم الفعاليات والمهرجانات المنظم الرئيسي للفعاليات في حديقة أبها الجديدة( أبها بارك ) مساء يوم أمس الجمعة ١٤٤٠/١٢/٣٠ شركاء النجاح ممن كان لهم الدور الكبير والمتميز شركاء الجهات الإعلامية في منطقة عسير ، شمل التكريم مدير وكالة الأنباء بالمنطقة الأستاذ صالح بن خلوفة الاحمري ، وإذاعة الرياض وصحيفة الوطن ، فيما توالى التكريم للصحف الإلكترونية للمنطقة كان من بين تلك الصحف صحيفة الخليج الالكترونية .

وقدمت الشركة ليالي الخليج شكر خاص لتعاون ، فيما تم تكريم عدد من الاعلامين الذين كان لهم الدور الكبير في التغطيات الإعلامية إلى جانب المركز الإعلامي لفعاليات ليالي الخليج بحديقة أبها الجديدة طوال فترة الصيف .

فيما تم تكريم رجل الوفاء وشريك النجاح إلى جانب الفعاليات الثقافية التي نفذت ضمن برنامج الشراكة الثقافية للثقافة والفنون في حديقة أبها الجديدة وهو الأستاذ محمد مفرح عسيري .

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توالى بعد ذلك تكريم فريق العمل لمن كان لهم بصمة نجاح وتميز لحديقة أبها الجديدة بقيادة مدير المركز الإعلامي لفعاليات ليالي الخليج بحديقة أبها الجديدة الأستاذ سعيد بن محيا ومدير فعاليات المسرح ناصر ال حشاش .

سلم التكريم المدير التنفيذي للشركة ليالي الخليج الأستاذ محمد بالفقية.

فيما أوضحت الشركة ليالي الخليج استمرار تشغيل حديقة أبها الجديدة طوال العام الحالي الجديد إعتباراً من ١/١/ ١٤٤١ بإذن الله في أول تشغيل بعد أن شهدت الحديقة قفزات متتالية من النجاح والتميز أمام الزوار واختلاف متميز و كبير عن الأعوام الماضية .