مجلس الأمن يرحب بالحكومة الانتقالية في السودان

رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان، مؤكدين على أن هذه الخطوة تعتبر مهمة لضمان إستقرار طويل المدى في دارفور، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان الرسمية (سونا).

وكانت الدول الأعضاء في المجلس قد أدلت ببياناتها في جلسة لبحث الوضع في دارفور حيث استمعت لبيان مندوب السودان الدائم لدى الامم المتحدة السفير عمر محمد أحمد صديق الذي أكد فيه أن الحكومة ذات القيادة المدنية ستقود البلاد لثلاثة أعوام وتضع في مقدمة أولوياتها تحقيق السلام في مناطق النزاع في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.

وأوضح السفير عمر أن الحكومة ستعمل على عودة النازحين واللاجئين والتعافي الاقتصادي، فضلا عن السعي إلى إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب وإعفاء الديون بالاضافة إلى تطبيع علاقات السودان مع المجتمع الدولي.

وقد أعربت الدول الاعضاء في المجلس عن دعمها للسودان من أجل مواصلة جهود الانتقال من حفظ السلام إلى بناء السلام في دارفور فضلاً عن الدفع بجهود تحقيق السلام الشامل من خلال التوافق السياسي مع الحركات المسلحة في مناطق النزاع ودعم الانتقال الديمقراطي والحريات العامة.

Advertisements