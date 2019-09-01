الان تتابع بعد 80 عاماً.. الرئيس الألماني يطلب الصفح من البولنديين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل برلين- الخليج 365: طلب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الصفح من ضحايا العدوان الألماني الذي وقع في 1939، وذلك في مراسم أقيمت في مدينة فيلون البولندية الصغيرة التي سقطت فيها أولى قنابل الحرب العالمية الثانية. وقال شتاينماير باللغة الألمانية بحضور نظيره البولندي اندريه دودا خصوصا “أنحني لضحايا هجوم فيلون”.وأضاف “أنحني للضحايا البولنديين للطغيان الألماني وأطلب الصفح”.

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