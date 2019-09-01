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الآن يمكن مشاركة الموسيقى داخل قصص فيس بوك

الأحد 1 سبتمبر 2019

خدمة الموسيقى Spotify

كتب Advertisements الخليج 365

كشف تقرير حديث من موقع theverge الأمريكى أن خدمة الموسيقى الشهيرة Spotify ستسمح الآن لجميع الأشخاص الذين يفضلون استخدام قصص فيس بوك بمشاركة الموسيقى التى يحبونها مع أصدقائهم.



وعلى غرار الميزة التى تتيح لك مشاركة الموسيقى مع متابعيك داخل قصص إنستجرام يمكن للمستخدمين الآن القيام بذلك داخل Facebook Stories، ولمشاركة الموسيقى من Spotify ، سيكون على المستخدم الضغط فوق "share" من داخل تطبيق "سبوتيفى"، وسيجد أن فيس بوك متاحا الآن كخيار، وسيكون هناك خيار آخر، وهو إذا كنت تريد مشاركة الأغنية داخل القصص أو الـ newsfeed.

يذكر أن هذه خطوة جديدة من فيس بوك لتشجيع المستخدمين على النشر داخل قصص فيس بوك، فغالبًا ما يتم نشر المحتوى من خلال Instagram Story بشكل أكبر.