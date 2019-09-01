- 1/2
- 2/2
Advertisements
الآن يمكن مشاركة الموسيقى داخل قصص فيس بوك
الأحد 1 سبتمبر 2019
خدمة الموسيقى Spotify
كتب
الخليج 365
كشف تقرير حديث من موقع theverge الأمريكى أن خدمة الموسيقى الشهيرة Spotify ستسمح الآن لجميع الأشخاص الذين يفضلون استخدام قصص فيس بوك بمشاركة الموسيقى التى يحبونها مع أصدقائهم.
وعلى غرار الميزة التى تتيح لك مشاركة الموسيقى مع متابعيك داخل قصص إنستجرام يمكن للمستخدمين الآن القيام بذلك داخل Facebook Stories، ولمشاركة الموسيقى من Spotify ، سيكون على المستخدم الضغط فوق "share" من داخل تطبيق "سبوتيفى"، وسيجد أن فيس بوك متاحا الآن كخيار، وسيكون هناك خيار آخر، وهو إذا كنت تريد مشاركة الأغنية داخل القصص أو الـ newsfeed.
يذكر أن هذه خطوة جديدة من فيس بوك لتشجيع المستخدمين على النشر داخل قصص فيس بوك، فغالبًا ما يتم نشر المحتوى من خلال Instagram Story بشكل أكبر.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر الآن يمكن مشاركة الموسيقى داخل قصص فيس بوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.