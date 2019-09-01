شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ محمد بن راشد يوجه رسائل للمواطنين مع بداية موسم العمل فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجّه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى مجموعة من الرسائل المختصرة للمواطنين والمسؤولين مع بداية موسم جديد للعمل والإنجاز فى الإمارات، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإمارتية.

ودعا المسؤولين والوزراء والقادة إلى النزول إلى الميدان، مشدداً على عدم السماح بالعبث بإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذى بناه لنا من المصداقية وحب واحترام الشعوب، مؤكداً أن توفير الوظائف للمواطنين كان وسيبقى أولوية، مشيراً إلى ضرورة وجود مشاريع نوعية وأفكار استثنائية فى الفترة المقبلة للدفع باقتصادنا نحو القمة، مطالباً سموه المسؤولين باحترام أى متصلٍ عبر البث المباشر أو وسائل التواصل بالرد عليه ومحاولة حل مشكلته، وعبّرعن تفاؤله، مؤكداً أن القادم أجمل وأفضل وأعظم.