التهاني تنهال على ولي العهد السعودي

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"الخليج 365" من الرياض: احتفل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي السبت بعيد الميلاد الرابع والثلاثين لولي العهد السعودي محمد بن سلمان‪.‬

وانهالت التهاني والتبريكات على الأمير الشاب من المتفاعلين، وتصدرت وسوم "محمد بن سلمان ٣٤ سنه"، الترند، الى جانب وسوم أخرى مثل: محمد بن سلمان، عيد ميلاد محمد بن سلمان‪.‬

في قائمة الوسوم الأكثر تداولا في السعودية لهذا اليوم احتفالا ً بميلاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يوافق اليوم ٣١ أغسطس .



وكتبت العديد من التغريدات العفوية من المواطنين السعوديين دون أي إشارة من أجهزة الإعلام المحلي.ورافق ذلك احتفالات بعدد من المطاعم والمقاهي بعيد ميلاد ولي العهد.

كانت الفنانة الكويتية نوال ضمن المشاركين في الحفلات الغنائية في السودة في أبها جنوب السعودية وباركت لولي العهد عيد ميلاده وسط تفاعل جماهيري كبير.مسيرة إصلاحية

يعد الأمير محمد نجل الملك سلمان بن عبد العزيز أصغر ولي عهد في تاريخ المملكة، ويشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء فضلا عن كونه وزيرا للدفاع‪.‬

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يرأس الأمير محمد مجلس الشؤون السياسية والأمنية وكذلك مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي.

ولد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في 31 أغسطس 1985 بمدينة الرياض، وهو الابن السادس للملك سلمان بن عبدالعزيز ووالدته الأميرة فهدة بنت فلاح بن سلطان آل حثلين العجمي.

تلقى تعليمه العام في مدارس العاصمة، الرياض، حصل على بكالوريوس القانون من جامعة الملك سعود.

أسس الأمير محمد بن سلمان عددا من الشركات التجارية، قبل البدء في ممارسة مهامه في الخدمة العامة في المملكة العربية السعودية وبعد تخرجه من الجامعة.

تزوج الأمير محمد، من ابنة عمه الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز آل سعود، ولولي العهد السعودي من زوجته سارة، أربعة أولاد هم: سلمان، ومشهور، وفهدة، ونورة‪.