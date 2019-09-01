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ابتداء من سبتمبر.. يوتيوب يتوقف عن عرض عدد متابعى القنوات بشكل دقيق

الأحد 1 سبتمبر 2019

صورة ارشيفية

كتب الخليج 365

فى محاولة لتخفيف الضغط عن المبدعين قرر يوتيوب تغيير الطريقة التى يعرض بها عدد المتابعين فى الحساب ابتداء من شهر سبتمبر.

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ونقلاً عن موقع "انجادجيت" العملى سيقدم الموقع إحصاء مختصرا لعدد المشتركين، فعلى سبيل المثال إذا كان لدى المنشئ1234567 مشتركاً فسوف يرى المشاهدون أن العدد هو 1.23 مليون مشترك فقط.

قال يوتيوب تعليقا عن التحديث: "إلى جانب توفير المزيد من الاتساق، فإن هذا يعالج مخاوف المنشئ بشأن التوتر والرفاهية، وتحديداً حول تتبع عدد المشتركين في الوقت الفعلي، فعلى الرغم من أننا لا نعرف أن الجميع سيوافقون على هذا التحديث إلا أننا نأمل أن يكون ذلك بمثابة خطوة إيجابية للمجتمع لكل من يشاهد وينشئ المحتوى".

جدير بالذكر أن يوتيوب أعلن عن التغيير فى شهر مايو لكنه أصدر مزيدًا من التفاصيل هذا الأسبوع، وعند الإعلان عن التغيير لأول مرة قال يوتيوب إنه يأمل فى جعل عدد المشتركين متسقًا عبر أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة.