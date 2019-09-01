شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى يدمر مخازن للطائرات بدون طيار وصواريخ تابعة للحوثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية باليمن تدمير موقع عسكرى للمليشيا الحوثية بمدينة ذمار، موضحا أن الموقع هو عبارة عن مخازن للطائرات بدون طيار وصواريخ دفاع جوى معادى.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية الليلة عن التحالف قوله - فى بيان - إن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين.

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واستمرت المعارك - لليوم الثالث على التوالى - بين قوات الجيش اليمني، بإسناد من طيران التحالف، وبين ميليشيا الحوثى الانقلابية بمحيط مدينة حرض الحدودية، فى محافظة حجة شمال غرب اليمن.