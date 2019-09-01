شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اسبوع الإمارات البحرى بدورته الخامسة 22 سبتمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكملت سلطة مدينة دبى الملاحية " استعداداتها لاستضافة " أسبوع الإمارات البحرى 2019" الحدث البحرى الأول من نوعه على الخارطة الإقليمية و الذى يقام تحت رعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى رئيس المجلس التنفيذى فى إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ريادة الإمارات وجهة بحرية من الطراز الأول ومنافسا قويا على الخارطة البحرية العالمية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

و تتفرد الدورة الخامسة والتى تقام فى الفترة ما بين 22 و26 سبتمبر المقبل، بتسليط الضوء على الإنجازات السباقة للقطاع البحرى لا سيما فى أعقاب وصول إمارة دبى إلى سدة قيادة القطاع البحرى فى الشرق الأوسط باعتبارها الأولى إقليميا والخامسة عالميا بين أفضل المراكز البحرية فى العالم للعام 2019.

وأوضح عامر على المدير التنفيذى لـ "سلطة مدينة دبى الملاحية" أن "أسبوع الإمارات البحري" يعود مجددا ليؤكد المستوى الريادى الذى وصلت إليه دبى باعتبارها وجهة عالمية للفعاليات البحرية الرائدة مقدما منصة استراتيجية لتعزيز التقارب والتواصل والتفاعل بين رواد القطاع البحرى وتوطيد جسور نقل المعرفة الحديثة وتبادل أفضل الممارسات الدولية التى من شأنها النهوض بالصناعة البحرية إلى مستوى جديد من النمو والاستدامة .

يستقطب الحدث المرتقب اهتماما لافتا من قادة الصناعة البحرية العالمية كونه منصة موحدة لاستشراف مستقبل الصناعة البحرية من منظور الابتكار والمعرفة والتحول الذكى بما يواكب التحولات المتسارعة التى يفرضها القرن الواحد و العشرون مع التركيز على استكشاف آفاق نمو التجارة البحرية عبر سلسلة من الفعاليات رفيعة المستوى التى من شأنها تعزيز قنوات تبادل أفضل الممارسات الدولية وأنجح التجارب الرائدة وعلى رأسها تجربة دبى فى التحول إلى بوابة بحرية رئيسة للتجارة العالمية.

و تبرز " أجندة دبى البحرية " فى مقدمة الفعاليات الاستراتيجية المقررة على هامش جدول أعمال " اسبوع الإمارات البحرى 2019" إذ ستجمع بين نخبة القادة البحريين و صناع القرار و الخبراء الإقليميين و الدوليين و المسؤولين الحكوميين وراسمى السياسات وممثلى كبرى الشركات العالمية العاملة فى القطاع البحرى.

و توفر الدورة الحالية من "أجندة الإمارات البحرية" والمقررة فى 22 سبتمبر المقبل مرة آخرى منبرا لتسليط الضوء على مكانة دبى باعتبارها لاعبا رئيسيا فى النهوض بالصناعة البحرية المحلية والعالمية القائمة على ركائز الإبداع والابتكار التقنى والتميز والتدريب والاستثمار البشرى مع إبراز الإنجازات المتلاحقة التى توجت بدخول الإمارة قائمة الخمسة الأفضل عالميا فى "مؤشر تطوير مركز الشحن الدولي"فى إنجاز هو الأول لمدينة عربية، إلى جانب مكانتها كواحدة من أفضل خمسة مراكز بحرية فى العالم للعام 2019.

ويتسم جدول أعمال "أجندة دبى البحرية" بالشمولية والتنوع طارحا مجموعة من القضايا المحورية المؤثرة على واقع ومستقبل القطاع البحرى المحلى والعالمي.

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إذ من المقرر أن تقام المناقشات الموسعة بين أقطاب الصناعة البحرية العالمية على أربع جلسات رئيسة تحمل الأولى عنوان "عدم اليقين التجاري: أساسيات السوق البحرية .. الصين الانسحاب المفترض للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى -بريكست" وسيتم خلالها استعراض تأثير حالة عدم الاستقرار الراهن على العلاقات التجارية العالمية بالنسبة لقطاع الشحن البحرى مع استعراض الاتجاه المستقبلى المحتمل لقيم الأصول والتوقعات ذات الصلة بأسعار النفط العالمية وتأثيراتها المحتملة على الصناعة البحرية.

وتتناول الجلسة الثانية بعنوان "الذكاء الاصطناعي.. تقنيات بلوك تشين والتجارة البحرية" مدى تكيف قطاعى الشحن والخدمات اللوجستية مع التقنيات الجديدة مقارنة بالصناعات الآخرى مع وضع حلول تكنولوجية ناجعة للتحديات الحالية والناشئة ومدى مواءمة النظم التنظيمية والقانونية مع إدخال التقنيات الجديدة إلى جانب مناقشة فوائد التكنولوجيا الجديدة و خطر الأمن السيبرانى وتأثير الذكاء الاصطناعى و الأتمتة و الأنظمة الرقمية الآخرى على العنصر البشرى فى الشحن البحرى .

أما الجلسة الثالثة التى ستقام تحت عنوان "العولمة والتعاون: اتجاهان رئيسيان ضمن الصناعة البحرية" فمن المقرر أن تبحث سبل التحرك نحو توحيد الجهود بين أقطاب الصناعة فى المستقبل ومدى جاهزية وجاذبية الشحن البحرى للاستثمار إلى جانب تحديد الفرص المستقبلية ضمن قطاع الشحن البحرى بالنسبة للشركات الرائدة والشركات العائلية الخاصة وملامح المرحلة القادمة من عولمة الشحن والخدمات اللوجستية.

و تركز الجلسة الرابعة بعنوان "النمو البحرى الإقليمى والفرص التجارية" على البعد الإقليمى والفرص التجارية الواعدة للقطاع البحرى فى منطقة الخليج العربى والشرق الأوسط .

و من المقرر أن تجمع "أجندة دبى البحرية 2019" كوكبة من كبار الشخصيات العالمية لمناقشة أهم الجوانب ذات الصلة بسبل دفع مسيرة دفع القطاع البحرى الإقليمى بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعى و"بلوك تشين" .

واستكمالا لزخم الدورات السابقة يواصل " اسبوع الإمارات البحرى 2019" احتضان سلسلة من الفعاليات رفيعة المستوى التى تتيح لرواد الصناعة البحرية العالمية التعرف عن كثب على أحدث الابتكارات فى تكنولوجيا الشحن البحرى و مناولة البضائع و التى تحظى بإهتمام بالغ لدورها المحورى فى تسهيل و تنشيط و دعم حركة التجارة البحرية العالمية .

وتتميز الدورة الحالية من الحدث الذى يقام مرة كل عامين بجدول حافل بالأحداث الهامة وفى مقدمتها "معرض سى تريد الشرق الأوسط للقوارب العاملة و أعالى البحار" و"مؤتمر دبى للتأمين البحري" و"مؤتمر التحكيم البحري" ومؤتمر شيب تيك المعنى بالتقنيات البحرية" و"جوائز سيتريد البحرية فى الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا".