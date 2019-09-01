شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة سفير الاتحاد الأوروبى تزور أحد أكثر المناطق تضررا من السيول فى الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت نائبة سفير الاتحاد الأوروبى فى السودان نادية ليختنبرغر منطقة "ود رملي"، فى الخرطوم، التى تأثرت بشدة بالفيضانات.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبى فى الخرطوم - فى بيان مساء أمس السبت إن المفوضية الأوروبية للمساعدة الإنسانية تدعم مختلف البرامج الجارية فى السودان لمواجهة حالات الطوارئ.

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وأشارت إلى أن الفيضانات أضرت 32 ألف شخص فى "ود رملي"، واضطرتهم لمغادرة المنطقة، موضحة أن 5 آلاف منهم "يعيشون الآن فى معسكر قريب فى ظروف صعبة للغاية".



وتعد "ود رملي" أحد أمثر المناطق تضررا من السيول والفيضانات فى الخرطوم.



وأوضحت أن حوالى 3000 أسرة فى جنوب دارفور، على وشك الحصول على مأوى بتمويل من المفوضية الأوروبية للمساعدة الإنسانية، من خلال منظمة الهجرة الدولية.



ولفت البيان إلى أنه منذ عام 2011، خصص الاتحاد الأوروبى أكثر من 463 مليون يورو كمساعدة لإنقاذ الأرواح فى السودان المتضررين من النزاع والكوارث الطبيعية، وانعدام الأمن الغذائى وسوء التغذية.