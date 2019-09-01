شكرا لقرائتكم قذائف إسرائيلية تشعل أحراج مزارع شبعا ونجاة جنود لـ"يونيفيل من شظايا سقطت في موقعهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 7 ساعات في 31 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 31 أغسطس 2019 / 20:25

نفّذ جيش الإحتلال الاسرائيلي قبل ظهر اليوم (السبت) عملية تمشيط واسعة داخل مزارع شبعا المحتلة اطلق خلالها رشقات رشاشة ثقيلة وقذائف مدفعية متفجرة على مدى ساعتين، وادى ذلك الى حريق هائل داخل مزارع شبعا المحتلة اتى على مساحة حرجية مشجرة بالسنديان والملول. في ظل مناشدات لقوات الطوارئ الدولية "يونيفيل" العاملة في جنوب لبنان على التدخل واطفاء الحرائق المشتعلة.



وكان الجيش الاسرائيلي اطلق فجراً اكثر من 30 قنبلة مضيئة فوق الخط الحدودي الممتد من الغجر وحتى مرتفعات شبعا وكفرشوبا، كما اطلقت مواقع السماقة والعلم والمرصد رشقات رشاشة ثقيلة بشكل عشوائي، وتردد في قرى العرقوب دوي سلسلة انفجارات مصدرها داخل مزارع شبعا المحتلة احصي منها 12 انفجارا.

الجيش: سقوط بقايا قذيفة مضيئة داخل مركز للكتيبة الهندية

وقالت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان: "سقطت بقايا إحدى القذائف المضيئة مصدرها الأراضي المحتلة داخل مركز تابع لقوات الأمم المتحدة- الكتيبة الهندية في بسطرة، دون وقوع إصابات. تجري متابعة الموضوع بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان".

...و"يونيفيل" والجيش كشفا على أمكنة سقوط القنابل الاسرائيلية

وفي السياق كشف فريق مشترك من قوات "يونيفيل" الدولية والجيش اللبناني،على أمكنة سقوط القنابل التي أطلقتها قوات العدو، وخصوصا في موقع للكتيبة الهندية الدولية الذي أصيب بشظايا عدة.

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وأكد مصدر عسكري "نجاة جنود من القوة الهندية في "يونيفيل" بعد سقوط إحدى القذائف الاسرائيلية التي طالت الحدود فجرا عند مزرعة بسطرة، وأدت الى احتراق جزء من موقع الكتيبة".

كما قامت فرقة هندسية من الكتيبة الاسبانية بالكشف على عدد من القذائف المضيئة التي سقطت بالقرب من الموقع لاجراء تحقيق حول هذا الحادث.

واوضح المتحدّث باسم قوات "يونيفيل" اندريا تيننني "اننا عثرنا على شظايا في موقع الكتيبة الهندية في منطقة بسطرا قرب مزارع شبعا وقمنا بنقلها الى مركز اخر من اجل معرفة طبيعتها ونحن نستكمل التحقيقات لمعرفة حقيقة ما حصل".

وفي المقلب الآخر أعلن الجيش الاسرائيلي عن إغلاق مطار في مستوطنة كريات شمونة أمام حركة الطائرات بسبب التوترات على الحدود الشمالية. ونقلت وسائل إعلام اسرائيلية أن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قررت إغلاق المجال الجوي في المناطق الحدودية مع لبنان".

رعد

وفي المواقف أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد (حزب الله) "اننا الآن أمام تحد أن نُعيد العدو الاسرائيلي الى إنضباطه وإلى سجنه في معادلة الردع التي أسرناه فيها طوال الفترة الماضية. لا تخافوا من الحرب نحن لا نريد حربا، لا ننزع الى إشعال حرب وإنما نحرص على أن نفكك قواعد الإشتباك التي تحفظ أمننا وإستقرارنا وتمنع العدو من أن يتطاول وأن يستخف بإعتداء علينا".

وقال: ""أمامنا تحديات كبرى ونحن في خضم مواجهة شرسة وحادة مع عدونا الذي لا يتورع عن تهديدنا الدائم بأمننا وإستقرارنا ولأن المقاومة التي إستطاعت ان تحبس هذا العدو في قفص معادلة الردع التي ألزمته بأن يحتكم إليها، يحاول بعد أن إستشعر بأن المقاومة تطور جاهزيتها في الدفاع عن لبنان بما يتاح لها من فرص تطوير لهذه الجاهزية، يعمد العدو الى أن ينفك من أسر هذه المعادلة الردعية التي أسر فيها طوال الفترة الماضية ويحاول أن يعدل قواعد الإشتباك".