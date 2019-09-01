شكرا لقرائتكم خبر عن قدم بمقاس 57 تقود صاحبها لتحقيق رقم قياسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واجه المراهق الألماني لارس موتزا من برلين مشكلات في العثور على حذاء لقدمه التي يبلغ مقاسها 57 بنظام القياس الأوروبي، ليدخل بذلك موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وحصل موتزا على شهادة من الموسوعة بأن قدمه أكبر قدم لمراهق ذكر في العالم.

وقال لارس: إن قدمه يبلغ طولها 35 سنتيمتراً. وأوضحت والدته أن معظم أحذيته يجري صنعها خصيصاً له بكلفة تبلغ نحو 1200 يورو (1300 دولار)، مضيفة أن الحذاء الخاص بتدريبه على مهنة النجارة يبلغ ثمنه 1800 يورو.

وأكد والده أن قدم ابنه كانت كبيرة منذ الولادة، بدرجة كبيرة وكان قياسها حينذاك 9.5 سنتيمتر.

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