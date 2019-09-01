محمد بن زايد: نتطلع إلى عام دراسي مفعم بالإبداع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:محمد إبراهيم

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أنه مع انطلاقة العام الدراسي الجديد تتجدد الطاقات والتطلعات إلى أن يكون عاماً مفعماً بالتفوق والإبداع والتميز. وتمنى سموه أن يكون عام خير ونجاح للطلبة بتمسكهم بالقيم النبيلة ومواصلة نهل المعرفة والعلوم الحديثة.

وغرد سموه على تويتر: «مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.. تتجدد فيه الطاقات والتطلعات إلى أن يكون عاماً مفعماً بالتفوق والإبداع والتميز، متمنياً من الله عز وجل أن يكون عام خير ونجاح لأبنائي الطلبة بتمسكهم بالقيم النبيلة، ومواصلة نهل المعرفة والعلوم الحديثة، وكل التوفيق والسداد للمنظومة التعليمية وشركائها».

عل صعيد متصل، تستقبل مدارس الدولة الحكومية والخاصة، التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم، ورياض الأطفال وتعليم الكبار اليوم، أكثر من مليون ومئة ألف طالب وطالبة، في محطة جديدة للمعرفة في العام الدراسي الجديد 2020- 2019، إيذاناً ببدء الفصل الدراسي الأول، الذي يستمر لحوالي 77 يوماً للدراسة بدون الإجازات الأسبوعية، في وقت انتظمت الهيئات التدريسية والإدارية والفنية البالغ عددها حوالي 26 ألف تربوي على مستوى مدارس الدولة، بالدوام الرسمي الأحد الماضي.

في وقت هيأت وزارة التربية والتعليم، مختلف العوامل التي تكفل استقرار المجتمع المدرسي، وحسن سير العملية التعليمية، خلال العام الدراسي الجديد، وتركز على تكثيف الجهود واستنفار الميدان التربوي لاستقبال الطلبة بمختلف مراحل التعليم.

وحددت الوزارة 14 محوراً مهماً، ينطلق من خلالها العام الدراسي الجديد 2019-2020، ضمن خطة الجاهزية؛ إذ شددت على ضرورة إبلاغ المعلمين الصادر لهم نقل مباشرة عملهم وتسهيل مهمتهم، وفي حال وجود أي ملاحظات، يتم إرسالها لمدير النطاق على البريد الإلكتروني مرفقاً بها إخطار مباشرة العمل بالمدرسة المنقولين إليها. وشددت الوزارة على أهمية حصر أسماء الطلاب المقيدين بالصف التاسع، وضرورة حصر المعلمين المنقطعين عن مباشرة العمل يوم الأحد الموافق 25 أغسطس الجاري، مع بيان السبب ورفعه لمدير النطاق، وضرورة استكمال إجراءات إضافة المعلمين المنقولين على نظام المنهل، وإلغاء مهمة المستقيلين والمنقولين من المدرسة إلى مدارس أخرى.



الخطة الدراسية

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وأكدت الوزارة، أهمية إعداد الجدول المدرسي للفصل الدراسي الأول، وفق الخطة الدراسية للعام الدراسي 2019 - 2020، مع مراعاة الالتزام باستكمال أنصبة المعلمين ( 24 - 25 ) حصة، وتوزيع الطلاب على الشعب الصفية مع مراعاة الكثافة الطلابية، فضلاً عن تأكيد أولياء الأمور التزام الطلاب بالزي المدرسي وفق الدليل المعمم سابقاً، ولن يقبل غير ذلك، على أن يكون يوم الخامس من سبتمبر موعداً أخيراً، لاستكمال إجراءات تشعيب الطلاب على نظام المنهل.

وأفادت الوزارة بضرورة استكمال إجراءات إصدار إخطار النقل للطلاب غير المحققين لشروط التميز في المدارس الحكومية، بعد التأكد من سداد الرسوم الدراسية، مؤكدة عدم وجود استثناءات في هذا الشأن، فضلاً عن متابعة طلبات حجز المقعد بعد التأكد من استكمال الطالب للشروط التميز مع رئيس قسم الشؤون الطلابية، والتواصل مع أولياء الأمور في هذا الخصوص، مع مراعاة أن يتم الإجراء في المدرسة وليس بقطاع العمليات المدرسية أو ديوان الوزارة.

ووجهت الوزارة بأهمية، متابعة الرسوم الدراسية للطلاب المستمرين والمستجدين، من خلال إخطار أولياء الأمور بسداد الرسوم بموعد أقصاه يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر المقبل.

وشددت الوزارة على أهمية الانتهاء من إجراءات تقييم أعضاء الكادر الإداري والتدريسي أمس 31 أغسطس، مع مراعاة الالتزام بأوزان التقييم، فضلاً عن تأكيد لجميع المستهدفين بالتدريب التخصصي، ضرورة الالتزام بحضور البرنامج كاملاً وعدم التغيب.

التقويم المدرسي



ومن المقرر أن يبدأ دوام الفصل الدراسي الأول للطلبة في يوم 1 سبتمبر، ويستمر إلى يوم 12 ديسمبر، لتبدأ إجازة الشتاء للطلبة في الفترة من 15 ديسمبر إلى 9 يناير 2019، لمدة أربعة أسابيع منها 20 يوم عمل، في وقت تبدأ إجازة الهيئات، في 22 ديسمبر وتنتهي 2 يناير 2020 لمدة أسبوعين منها 10 أيام عمل.

ويستأنف الطلبة الدوام إيذاناً ببدء الفصل الدراسي الثاني يوم 12 يناير 2020، فيما تبدأ الهيئات بأنواعها كافة، الدوام يوم 5 يناير 2020؛ حيث تقرر لهم أسبوعان لإجازة الربيع في الفترة من 29 مارس من العام ذاته، حتى 9 إبريل، مقابل أسبوع واحد للهيئات في الفترة من 29 مارس حتى 2 إبريل المقبل.

ويبدأ الطلبة دوامهم في الفصل الدراسي الثالث يوم 12 إبريل، فيما يبدأ دوام الهيئات بأنواعها، في يوم 5 من الشهر ذاته 2020، وتحدد نهاية الدوام للعام الدراسي 2019-2020 للطلبة يوم 2 يوليو، وللهيئات التدريسية والفنية والإدارية 9 منه، في وقت بلغ عدد أيام التمدرس لهذا العام بما فيها أيام الامتحانات 185 يوماً.