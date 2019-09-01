40 قتيلاً من قيادات الإرهاب بقصف أمريكي في إدلب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن قواتها قصفت موقعاً لجماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة في سوريا، أمس السبت، فيما تردَّدت أنباء عن مقتل مسؤول هيئة تحرير الشام المدعو «أبو محمد الجولاني».

وصرح الكولونيل إيرل براون المتحدث باسم القيادة الوسطى في بيان بأن الهجوم الذي وقع شمالي إدلب استهدف قادة جماعة تطلق عليها البنتاجون اسم «تنظيم القاعدة في سوريا»، وتلقى عليه مسؤولية شن «هجمات تهدد مواطنين أمريكيين وشركاءنا ومدنيين أبرياء»، من دون أن يحدد نوع الأسلحة التي استخدمت في الهجوم. وفي وقت سابق أعلنت القيادة المركزية أن قوات أمريكية وجهت ضربة لمنشأة تابعة لتنظيم القاعدة شمالي إدلب بسوريا.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الضربات الصاروخية أوقعت أربعين قتيلاً على الأقل من قيادات فصائل متشددة، مشيرة إلى أن الهجوم استهدف اجتماعاً لقيادات إرهابية قرب مدينة إدلب في شمال غرب سوريا.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس: إن «ضربات صاروخية استهدفت اجتماعاً لقياديين في صفوف فصيلي حراس الدين وأنصار التوحيد ومجموعات متحالفة معهما داخل معسكر تدريب تابع لهم» قرب مدينة إدلب، وهو ما تسبّب في مقتل «أربعين منهم على الأقل».

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وينشط فصيلا حراس الدين، المرتبط بتنظيم القاعدة، وأنصار التوحيد الجهادي في شمال غرب سوريا، حيث ينضويان في ائتلاف مع مجموعات أخرى متشددة. وتقاتل هذه الفصائل إلى جانب هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) التي تعد التنظيم الأوسع نفوذاً في المنطقة.

وأكدت واشنطن مطلع يوليو /‏‏ تموز شنّ غارة ضد «قيادة تنظيم القاعدة في سوريا»، استهدفت معسكر تدريب في محافظة حلب. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان حينها: إن «العملية استهدفت عناصر من تنظيم القاعدة في سوريا مسؤولين عن التخطيط لهجمات خارجية تهدد مواطنين أمريكيين وشركاءنا ومدنيين أبرياء».

وتزامنت هذه الضربات مع سريان وقف لإطلاق النار منذ السادسة (03:00 ت غ) في إدلب ومحيطها منذ صباح السبت، في هدنة هي الثانية من نوعها منذ بدء دمشق بدعم روسي في نهاية إبريل تصعيد قصفها على المنطقة، وهو ما تسبب في مقتل أكثر من 950 مدنياً وفق المرصد، وفرار أكثر من 400 ألف شخص وفق الأمم المتحدة.

وبحسب المرصد، توقفت الغارات وغابت الطائرات الحربية عن الأجواء منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. كما هدأت المواجهات بين قوات الجيش السوري والفصائل المسلحة عند أطراف إدلب، فيما يستمر القصف الصاروخي والمدفعي.

وأعلن الجيش الروسي الجمعة وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد في إدلب. وسارعت دمشق إلى إعلان موافقتها «مع الاحتفاظ بحق الرد على أي خرق من الإرهابيين»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري. وتؤوي إدلب ومحيطها نحو ثلاثة ملايين نسمة، نصفهم تقريباً من النازحين. (وكالات)