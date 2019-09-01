«أيام صفراء» أفضل عرض في مهرجان المسرح المصري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:انتصار صالح

بعد أسبوعين حافلين بالعروض والقضايا والجدل، أسدل المهرجان القومي للمسرح المصري الستار على فعاليات دورته الثانية عشرة، التي تحمل اسم الفنان كرم مطاوع، مساء أمس الأول، في المسرح الكبير بدار الأوبرا، بإعلان جوائز مسابقاته بحضور وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم ورئيس المهرجان الفنان أحمد عبد العزيز، وحشد ضخم من الفنانين والمسرحيين في حفل تميز بالبهجة، قدم فيه كورال أطفال الأوبرا عدة فقرات فنية، حظيت بتفاعل ضخم من الحضور مع ما قدموه من الأغاني بقيادة المايسترو مصطفى محمود.

أثارت جوائز المسابقة الأولى لعروض الكبار حالة من الجدل والاستهجان لدى غالبية النقاد والمتابعين باستبعاد الكثير من العروض المتميزة من الجوائز وفوز عرض خارج الترشيحات المتوقعة للمتابعين للمهرجان، ومن اللافت أن رئيس لجنة تحكيم المسابقة المخرج فهمي الخولي، لم يشارك في تسليم جوائزها، التي شارك في إعلانها الفنانان محمد رياض وكمال أبو رية.

وحصد عرض «أيام صفراء»، إخراج أشرف سند، وإنتاج مركز الهناجر للفنون جوائز أفضل عرض وأفضل إخراج، وفاز ممثلوه الثلاثة بجوائز أفضل دور أول رجال ونساء لرامي الطمباري ورباب طارق والدور الثاني رجال لعابد عناني، وأفضل إضاءة لمحمد عبد المحسن والديكور لفادي فوكيه، والتأليف الموسيقي لباهر جمال وغالبية هذه الجوائز مناصفة مع فنانين من عروض أخرى.

فيما جاءت جوائز المسابقة الثانية لعروض الشباب والهواة أكثر إنصافاً وإضاءة على مواهب متميزة أبرزتها المسابقة، التي استحدثت هذا العام للعروض التي تنتج كنشاط جانبي من مؤسسات غير معنية بالإنتاج الفني، وشارك النجم مصطفى شعبان في تسليم جوائزها، وشهدت تألق شباب الجامعات، خاصة جامعة عين شمس، حيث فاز بجوائز مستحقة عرض «حذاء مثقوب تحت المطر»، لفرقة كلية الهندسة بجامعة عين شمس، بجوائز أفضل عرض، وأفضل مخرج لعمرو عفيفي، والتمثيل دور أول رجال لمصطفى خطاب، والتمثيل دور ثان نساء لغادة كمال، وأفضل نص معد عن عمل أدبي لمحمد السوري.

مسابقة الأطفال

وشاركت الفنانة صفاء أبو السعود، في تقديم جوائز مسابقة مسرح الطفل، التي تعقد للمرة الأولى هذا العام مع رئيس لجنة تحكيمها الكاتب يعقوب الشاروني، وأضفت الكثير من المرح والبهجة على خشبة المسرح.

فاز «الجميلة والوحش»، للمخرج مصطفى حسني بجائزة المركز الأول لأفضل عرض، وتقاسم المركز الثاني عرضا «خيالات»، للمخرج محمد فوزي، و«غابة الأحلام»، للمخرج زياد هاني كمال، كما نالا جائزة أفضل إخراج مناصفة.

وفاز بجائزة أفضل نص كتب خصيصاً للمسرح كل من عبير سعد عن «سمكمكينو»، ومينا عصام عن «غابة الأحلام»، وفاز بجائزة التميز في الغناء الفردي ماهر محمود عن مسرحية «الحكاية روح»، وفازت مسرحية «صوت الموسيقى»، بجائزة لجنة التحكيم للأداء الجماعي.

وبعيداً عن العروض، أعلنت جائزة مسابقة التأليف المسرحي، التي تحمل اسم الكاتب الكبير لينين الرملي، وقدمها ضيف شرف المهرجان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، وفاز بها محمد رفعت عن نص «المتسولون».

وفي مسابقة النقد التي تحمل اسم الدكتور فوزي فهمي فاز بجائزة أفضل دراسة نقدية كل من خالد رسلان عن دراسة «الجروتسك في المسرح المعاصر»، وإبراهيم الحسيني عن «مسرحة الأماكن».. وفاز بجائزة المقال النقدي التطبيقي طارق مرسي، والدكتور محمد أمين عبد الصمد.