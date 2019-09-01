قدرة عالية لدى البنوك لتوفير النقد الأجنبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

أظهرت الإحصاءات المصرفية للبنوك العاملة في الدولة التي أصدرها المصرف المركزي في نشرته الشهرية لشهر يوليو /‏‏ تموز الماضي تنامي السلامة والجدارة المالية للقطاع المصرفي، وقدرته العالية على توفير العملات الصعبة وتلبية احتياجات عملائه وشركائه الاستراتيجيين العاملين في قطاع التجارة والاستثمار الخارجي من العملات الدولية.

ووفقاً لهذه البيانات المصرفية، فقد ارتفع حجم التزامات البنوك بالعملات الأجنبية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي 7.88% (بزيادة مقدارها 48.873 مليار درهم) لتقفز إلى 668.863 مليار درهم، ولم يكشف «المركزي» عن نوعية هذه الالتزامات على البنوك، لكنها في الأغلب، سندات أو صكوك أصدرتها البنوك خلال هذا العام لتعزيز مصادر الأموال لديها بالعملات الأجنبية، أو ودائع بعملات أجنبية استقطبتها خلال الفترة.

وتشكل هذه الالتزامات بالعملات الأجنبية نحو 90.7% من إجمالي أصول البنوك بالعملات الأجنبية البالغة 737.242 مليار درهم مع نهاية يوليو 2019، وتصل نسبتها أيضاً إلى 22.47% من إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة التي بلغت 2975.773 مليار درهم مع نهاية يوليو 2019.

ووفقاً للبيانات نفسها، فقد ارتفعت أصول البنوك بالعملات الأجنبية بنسبة 8.47% بزيادة مقدارها 57.595 مليار درهم خلال الفترة، وهي نسبة نمو أعلى من نمو التزامات البنوك بالعملات الأجنبية، وهو الأمر الذي زاد من حجم احتياطات البنوك من العملات الأجنبية بمقدار 8.722 مليار درهم خلال الفترة، لتقفز إلى 68.379 مليار درهم في نهاية يوليو 2019 مقابل 59.657 مليار درهم نهاية عام 2018. ويعد هذا أحد المؤشرات المهمة على السلامة المالية للبنوك في الدولة، وعلى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية بالعملات الأجنبية، وعلى القدرة والجدارة المالية في توفير العملات الصعبة، وتلبية احتياجات قطاع التجارة الخارجية والمستثمرين.