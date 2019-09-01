قمة كويتية مصرية اليوم لبحث التعاون والملفات الإقليمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت: الحسيني البجلاتي:

وصل إلى الكويت، مساء أمس السبت، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والوفد الرسمي المرافق له في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات رسمية مع الأمير الشيخ صباح الأحمد، الذي كان على رأس مستقبليه في المطار بمعية ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وكبار المسؤولين بالدولة.

وتتناول المباحثات الرسمية التي تبدأ اليوم الأحد سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين، وتشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية، كما يتباحث الزعيمان في التطورات الإقليمية الأخيرة وسبل تجنيب المنطقة ويلات الانجرار نحو التدهور الإقليمي.

ويرافق الرئيس المصري وفد رسمي يضم كلا من وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء مصطفى شريف وعدداً من كبار المسؤولين بالحكومة المصرية.

وتزينت شوارع الكويت بالأعلام الكويتية والمصرية، واحتفلت أبراج الكويت بزيارة الرئيس المصري بطريقتها الخاصة، حيث تم وضع ألوان العلمين الكويتي والمصري على الأبراج.

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وتكتسب زيارة الرئيس المصري إلى الكويت أهمية كبيرة «نظراً للتحديات الجسام التي تعصف بالعالمين العربي الاسلامي وتؤكد أهمية العمل العربي المشترك». وأكد تقرير نقلته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، عن وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، أن الزيارة تكتسب هذه الأهمية في «مواجهة التهديدات التي تهدد مستقبل المنطقة والتي تتطلب العمل على تعزيز المصالح المشتركة في شتى المجالات».

وأشارت الوكالة إلى العلاقات «القوية والتاريخية» بين البلدين والتي ازدادت رسوخاً ومتانة في ظل رعاية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد والرئيس السيسي.

وأوضحت الوكالة أن زيارة السيسي إلى الكويت تعد الثالثة له منذ توليه الرئاسة في يونيو/‏ حزيران 2014 وتستهدف النهوض بالتعاون الثنائي في كافة مجالات العمل المشترك من أجل تعزيز علاقات التعاون التاريخية الراسخة والمتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات الحيوية.

وذكرت الوكالة أن العلاقات المصرية - الكويتية المتجذرة عبر تاريخ البلدين «تعتبر نموذجاً يحتذى به في العلاقات الدولية» مشيرة إلى أن مصر تؤكد دائماً تأييدها ووقوفها إلى جانب كل ما من شأنه تحقيق أمن الكويت واستقرارها سياسياً واقتصادياً وعسكرياً. وأضافت أن الكويت في المقابل تؤكد دائماً دعمها الكامل لمصر في مختلف المواقف والأزمات التي تمر بها منوهة بوقوف الكويت إلى جانب مصر في مواجهة عدوان يونيو/‏ حزيران 1967 وفي حرب أكتوبر/‏ تشرين الأول عام 1973 وأخيراً في تأييد إرادة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو 2013.

وأشارت إلى أن العلاقات بين البلدين بدأت في التنامي المطرد منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين مصر والكويت في أعقاب اعلان استقلال الكويت رسمياً عام 1961 وفي ظل تنسيق سياسي بين البلدين الشقيقين على أعلى المستويات.

وذكرت أن العلاقات المشتركة على المستوى الشعبي بدأت مبكراً من خلال «الدور التاريخي» للبعثات التعليمية المصرية في الكويت خلال أربعينات القرن الماضي ومساهمتها في بناء عصر التنوير والنهضة التنموية وتأسيس القاعدة العلمية في الكويت.