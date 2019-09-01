رسائل محمد بن راشد تؤكد أن بلدنا واحة للعلم والمعرفة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: قسم المحليات

أشاد عدد من المسؤولين والمواطنين بالرسالة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وما حملته من موجهات للوزراء والمسؤولين على مستوى الدولة، وأوضحوا أنها تؤكد أن الإمارات هي واحة العلم والمعرفة في المنطقة.

وثمن عبدالرحمن الشامسي، مدير وحدة الحوادث وخدمات المساعدة على الطرق في شركة «رافد» لحلول المركبات، رسالة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، وما تضمه من حرص على العمل والجد من أجل نهضة الدولة. لافتاً إلى أن نزول المسؤولين للميادين ومتابعة الأعمال عن كثب وتلمّس حاجة المواطنين بشجاعة، من أولويات العمل وأساس النهضة القائمة على تطور المجتمع. وأضاف «دائماً ما يسعى سموّه إلى تحفيز أبنائه على العمل، وهنا لا بدّ أن تكون الاستجابة جماعية لجميع الموظفين، في تلبية نداء سموّه وإثبات قدراتهم الحقيقية في تحقيق ما تتطلع إليه حكومتنا الرشيدة من رفع العناء عن أبناء الإمارات، والارتقاء بالخدمات، وتقديم مستوى يرقى بدولتنا ومكانتها بين الأمم، فدور الفرد النشط ضمن منظومة العمل الجماعية ينعكس على الجميع، ما يسهم بالخروج بصورة متكاملة تحقق الأهداف والطموحات المرجوة، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.



رؤية ثاقبة



أكدت مريم آل علي، أن رسالة الموسم الجديد لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، نابعة من حرصه واهتمامه بمتابعة سير وإنجازات حكومته بما فيهم من وزراء أو موظفين، ومواطنين كل يقع على عاتقه مهمة كبيرة تتمثل في الأمانة في العمل وتقديم الواجب المفروض على أكمل وجه والرضا الذي يمثل عاملاً مهماً في النجاح.

وقالت: أعلن سموّه عن قرارات جديدة سيعلن عنها وما هي إلا انبثاق عن رؤية ثاقبة ومنهجية واضحة لمستقبل واعد بالفعل. نريد من ينزل إلى الميدان ويقف بالقرب ويسمع، ليكون أكثر معرفة بما يدور.

وتابعت «رسائل مختصرة وواضحة ومؤشرات حقيقية صاغها سموّه ووجه كل من هو مسؤول أن يقف عليها، وأن الخطأ غير مسموح، لأن دولة الإمارات تخطت الكثير من العوائق بفضل حكومتها الرشيدة، وحظيت بالسمعة الطيبة في العالم، وستظل إرثاً باقياً بكل ما تحويه من تاريخ وثقافة وحضارة».



منظومة عمل راقية

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قال المستشار القانوني د.يوسف الشريف: ليس بجديد على صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، أن يطلق في كل موسم أو مناسبة حزمة من الرسائل يضع عبرها النقاط على الحروف، ليشارك ويُشرك المجتمع في صنع القرار أو يوجه المسؤولين للعمل، وفق خارطة طريق حكومة الإمارات ليعيد الأمور الى نصابها، في رسم سياسة رائدة تدير الأمور وفق منظومة عمل مرموقة وراقية تتحدى الصعاب لتحقيق المركز الأول والاستمرار في القمة.

جاءت رسالة من رسائل صاحب السمو الشيخ محمد، لتضع الضوابط اللازمة لوسائل التواصل الاجتماعي غير الأخلاقية أو المشاركات الشاذة الخارجة على حدود القانون أو الآداب العامة وعادات وتقاليد الإمارات وأهلها التي تريدها القيادة لأبنائها، وبالانضواء تحت لوائها من المقيمين والرعايا.

ولم ينس سموّه التوطين وملفه المهم الذي يعدّ من أولويات الحكومة وليأتي في رسالته ليؤكد محورية هذا الملف وأهميته التي هي نصب عين الحكومة دائما وعلى رأس جدول أعمالها.

وكانت الدعوة الكريمة للمشاركة الفاعلة مع برامج البث المباشر، ووسائل التواصل التي أتيحت للمواطنين والعاملين، لتكون دعوة أكيدة على منهج حكومة محمد بن راشد، التي لا تخاف المواجهة وتتحلى بمناخ الانفتاح في تحدي المصاعب وتجاوز العراقيل والإشكالات، لإيجاد الحلول.

ودعوة سموّه لرجال حكومته بالنزول إلى الميدان وكسر حواجز البيروقراطية المقيتة، ليست بالجديدة أو المستغربة، فهو أول من نزل وخالط وعاشر المشكلات والقضايا في ارض الواقع وواجهها بالحلول المباشرة والمناسبة والمرضية.

ثم يجيء تطمين سموّه للجميع، ودعوته للتفاؤل بالمستقبل، لأن القادم اجمل، ونحن نثق بأن قيادتنا على رأس أولوياتها ما هو اجمل وأفضل للتطلع الى المستقبل نعم نحن نثق بذلك.



محمد رشود: حريص على وطنه ومواطنيه



وقال محمد راشد رشود، عضو سابق في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة: صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، حريص على وطنه ومواطنيه فرسائله جاءت في وقتها لحرص سموّه على توفير العيش الكريم للمواطنين، بجميع فئاتهم وتلبية احتياجاتهم، وبالفعل مكان المسؤولين في الميدان لتلمس طلبات واحتياجات الدولة. كما أن سموّه يريد المحافظة على منجزات الدولة اقتصاديا وثقافيا وجميع مكتسبات الدولة التي خططت لها فرق العمل التي تعمل مع سموّه وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لها في جميع القطاعات.

كما تلمست من رسائله إعطاء الثقة والشجاعة للمسؤولين لمواجهة متطلبات المواطنين وإيجاد الحلول لها ومواجهة التحديات بكل ثقة وشجاعة.

كما أن سموّه شديد الحرص برسائله، على سمعة الوطن والحفاظ على إرث الوطن الذي خلفه لنا المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، فليس من اللائق أن يتدخل كل مغرد في سياسة الدولة الخارجية فالدولة أوجدت الجهات المختصة وقنواتها الرسمية للرد على كل من يسيء لسمعة وأمن وطننا الحبيب.

نأمل أن تكون هذه الرسائل دروساً وعبراً للجميع حفظ الله وطننا وأدام عليه نعمة الأمن والأمان والاستقرار.



عمر بن عمير: ثقافة مستمدة من قيمنا



قال المهندس عمر بن عمير، المدير العام لمؤسسة المواصلات العامة -عجمان إن دولة الإمارات أولت اهتماما كبيرا بالتعليم وهيأت له كل السبل ووضعت الخطط الاستراتيجية لبناء الإنسان من خلال المعرفة ونشر الثقافة المستمدة من قيمنا ومبادئنا، مع الانفتاح على العالم والاستفادة من الخبرات والبعثات العلمية المستمرة، لتنمية وتطوير الكوادر الوطنية والتسلح بالعلم في هذا القطاع المهم الذي به تبنى الأمم وتزدهر الدول كما وضعت المناهج العلمية التي تخدم سوق العمل وتعبر بنا لأرفع المستويات وتجعل الدولة في مصاف الأوائل في كل المجالات.