شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: الهجرة أسست بداية الحضارة الإسلامية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الأمة الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد.

وغرد سموه على تويتر: «مع بداية كل عام هجري جديد.. وذكرى هجرة أشرف الخلق.. نستذكر تلك الهجرة التي أسست بداية الحضارة الإسلامية التي أساسها هو الإنسان.. وتحمل في معانيها سمات التسامح والعطاء والتعايش.. نسأل الله أن يعيدها علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والسعادة والمسرات».

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