«سيرانو دي برجراك»... بطل يشبهنا جميعاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمدو لحبيب

«لقد قُدِّر لي طوال عمري، أن يكون دوري في رواية الحياة دور المُلقن الذي لا يعده الجمهور شيئاً وهو كل شي»، بتلك الجملة المسرحية يكشف لنا الكاتب المسرحي الفرنسي الشهير إدموند روستان، عن البعد العميق «الواقعي» لمسرحيته الرومانسية «سيرانو دي برجراك»، والتي عرضت للمرة الأولى في باريس سنة 1897.

استطاع روستان من خلال المسرحية أن يقدم تركيبة تنتمي لمعادلة النجاح الإبداعي بامتياز؛ إذ لم يكتف بتقديم نص شعري للكلمة، وقادر على اجتذاب السامع مهما كانت اللغة التي يقرأه بها؛ بل زاد على ذلك أن غاص عميقاً في معالجة إشكالية الأبطال المنسيين، أولئك الذين يكتفون بدور ثانوي، ويختبئون وراء البطل الأبرز، رغم أنهم هم من يصنع نجاحه وتفوقه.

ويرى بعض النقاد أن روستان غيّر بمسرحيته هذه طريقة الكتابة لدى الفرنسيين خصوصاً في جزئية صناعة صورة البطل، فلقد كان الفرنسيون آنذاك يبحثون عن نموذج مختلف عن الأبطال الكلاسيكيين «النخبويين» الذين لا ينكسرون، ولا يعانون في الحياة، وحتى ولو عانوا فإن تلك المعاناة تكون بشكل خاص ومختلفة كثيراً عما يعرفه الناس العاديون.

لقد أراد روستان تحطيم النموذج الذي كان سائداً، وتقريب البطل بمفهومه الإشكالي من الشعب، وجسّر علاقة الإحساس المشترك بينهما، فقام باتخاذ قصة حقيقية لكاتب مسرحي وشاعر فرنسي يحمل الاسم «سيرانو دي برجراك»، ويعرف الفرنسيون كل شيء عن حياته، فله مؤلفات معروفة، وشخصية مشهورة.

ربما هي ميزة وتحد في نفس الوقت أن تكتب للناس عن شخصية يعرفونها ويعرفون كل مراحل حياتها ومغامراتها ونهايتها؛ لكن روستان قرر أن يضيف من مخياله الشعري على القصة، واستطاع أن يقدم نصاً مسرحياً مرصعاً بتفاصيل الحياة، وبمأساة الحب حين يكون قدره أن يظل متوارياً لا يفصح عن نفسه ولا يبين، لأن الواقع يحاصره بقسوته، وبحكم إعدام جاهز ينتظره بمجرد خروجه للعلن.

قدم روستان شخصية بطله سيرانو بشكل مركب جداً؛ بحيث جمع بين القوة الجسمانية، والشجاعة التي تصل لحد التهور في المبارزة، والفظاظة أحياناً، وبين الرومانسية الفائقة، والنفس الشفيفة التي يملكها، وكبرياء الفرسان النبلاء الذي يتمسك به، والقدرة الفكرية الشاعرة التي ينطق بها، ومن أول فصل في المسرحية يكشف لنا روستان عن طبيعة بطله الآنفة الذكر، فنراه يحاول منع عرض مسرحي في فندق لمجرد أن كاتبه لا يروق له، ثم نكتشف قدراته الشعرية من خلال مبارزة مع أحد الخصوم، إضافة إلى أننا نعرف سريعاً مدى حبه العظيم لابنة عمه روكسان، تلك التي يتنافس الجميع على حبها، غير أنها تحب ضابطاً شاباً يُدعى كريستيان جميل الشكل؛ لكنه يفتقد للعمق الفكري والذي تريده روكسان بشدة.

من هنا تبدأ الأحداث في التضافر، فسيرانو يمتلك عيباً يراه في نفسه بشعاً جداً، وهو أنفه الطويل القبيح، وهو يرى أن ذلك هو سبب كاف لامتناعه عن مخاطبة روكسان بحبه لها، وكريستيان عيبه الذي يؤرقه هو عدم قدرته على مجاراة تطلعات روكسان الرومانسية المحبة للشعر وللكلمة الشفيفة الصادرة من تلافيف الروح وعوالم الدهشة المجنحة.

تبدأ صداقة الرجلين بشكل درامي مؤلم جداً للبطل سيرانو، حين تطلب منه روكسان أن يحمي حبيبها كريستيان من مضايقات وعنف رفاقه والمتربصين به؛ ولأنه فارس نبيل يلتزم بوعده الذي قطع لها حتى وهو يتمزق كمن يُقطع بألف سكين.

ثنائية الغريم والصديق في آن واحد، لم تؤثر في إخلاص سيرانو لمهمته الصعبة على النفس، ولعل الجزء الأكثر متعة منها أتى بعد أن طلب منه كريستيان أن يعلمه الشعر والتعبير عن الحب، وأن يكتب له الرسائل التي تعبر عن مشاعره لروكسان.

هنا وجد سيرانو الفرصة مثالية؛ كي يعيش حبه ولو عبر ستار، وكي يبث روكسان كل ما كان يحلم بأن يقول لها من كلام، وبالطبع استقبلت نفس روكسان تلك الكلمات الخالية من التكلف والصادرة عن قلب اكتوى طويلاً بحبها، كما تستقبل الأرض العطشى الماء، فهامت أكثر وأكثر بها، وهي تتصور أنها لحبيبها كريستيان، وتوطدت العلاقة بينهما، ثم تزوجا برعاية وحضور سيرانو المعذب.

الشكل التراجيدي الأليم للأحداث يتضاعف حين يصاب كريستيان في إحدى معارك الجيش، فيقول لصديقه سيرانو وهو يحتضر بأن يخبر روكسان بحقيقة الرسائل التي كانت تصل إليها، وأن يصارحها بالخدعة التي اشترك فيها الاثنان.

الجبن المناقض لصورة سيرانو الشجاع إلى حد التهور، يطل كي يرسم شكلاً لصورة البطل العادي جداً، والذي يشبه أي إنسان منا حين تتعاقب عليه أحوال الضعف والقوة؛ وذلك حين يجبن سيرانو أن يقول الحقيقة لروكسان التي أدت بها صدمة وفاة زوجها إلى أن تعتزل الناس جميعاً، وتنكفئ لتعيش حزنها وحيدة.

وبعد خمسة عشر عاماً من عزلتها تلك التي كان سيرانو فيها هو الشخص الوحيد الذي تتواصل معه، يقرر الأخير أن يصارحها بحبه وبحقيقة ما جرى بينه وبين زوجها المتوفى؛ لكن الموت يعاجله قبل أن يتم الحكاية.

ترجمت المسرحية إلى لغات عديدة من بينها اللغة العربية، وصاغها الأديب الكبير مصطفى لطفي المنفلوطي على شكل رواية حملت عنوان «الشاعر»، وقدمت كذلك في السينما، في دول عديدة، وما زالت حتى اليوم واحدة من أكثر المسرحيات الرومانسية تأثيراً في الناس، فاللغة التي كُتبتْ بها خلت من الابتذال، والبطل الذي تدور حوله الأحداث هو بطل يشبه كل الناس.