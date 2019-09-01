التحالف العربي يعلن عملية ضد هدف عسكري لـ"أنصار الله" في محافظة ذمار

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت قناة "الإخبارية السعودية عن التحالف العربي، "بدء عملية استهداف نوعي لموقع عسكري مشروع يتبع للمليشيا الحوثية في ذمار". ودعا التحالف "المدنيين إلى عدم الاقتراب من الموقع المستهدف في ذمار". في الأثناء، أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن طيران التحالف شن 7 غارات متتالية على كلية المجتمع شمال مدينة ذمار، خلفت انفجارات عنيفة. اقرأ أيضا: التحالف العربي يعلن سقوط صاروخ باليستي للحوثيين في محافظة صعدة اليمنية وتقود السعودية منذ آذار/مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية في مقدمتها الإمارات، دعما للحكومة اليمنية، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر عام 2014.

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