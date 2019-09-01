التحالف العربى: بدء عملية استهداف نوعى لموقع عسكرى لميليشيات الحوثى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن بدء عملية استهداف نوعى لموقع عسكرى يتبع لميليشيات الحوثي. وطالب التحالف - طبقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية الليلة - من المدنيين عدم الاقتراب من الموقع المستهدف فى ذمار.

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