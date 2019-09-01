عضو بـ"مجلس السيادة" يشيد بدعم قطر للسودان في مواجهة الفيضانات

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

أشاد عضو "مجلس السيادة" في السودان، صديق تاور، بموقف قطر الداعم للشعب السوداني في مواجهة تداعيات الفيضانات الراهنة.

وقال تاور، للإذاعة السودانية الرسمية، إن الاستجابة الفورية من قطر بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين وتسيير جسر جوي تمثل سندًا ودعمًا للشعب السوداني.

واستقبل مطار الخرطوم الدولي، السبت، طائرة قطرية تحمل 65 طنا من المواد الإغاثية، بقيمة 5 ملايين دولار، للمتضررين من سيول أضرت بـ17 من أصل 18 ولاية سودانية.

وأضاف تاور أن "تقديم المساعدات الفورية ليست بغريبة علي الأشقاء؛ فقد ظلوا حاضرين مع الشعب السوداني في كل المنعطفات التي مر بها".

ومعلقا على وصول أول طائرة قطرية ضمن الجسر الجوي، قال نائب مفوض عام العون الإنساني في السودان، محمد فضل الله سراج، إن "السودان حكومة وشعبا يثمن ويقدر هذا الدعم المقدم من قطر الشقيقة، التي عودتنا دائمًا أن تكون سباقة للخير، وتقف مع الشعب السوداني في كل الأزمات والملمات التي مرت به".

Advertisements

وشدد سراج، في تصريح صحفي، على أن "العلاقات مع قطر علاقات ممتدة وضاربة في الجذور، وهذه ليست المرة الأولى التي تقف فيها مع الشعب السوداني".

وتجتاح مياه أمطار غزيرة السودان، منذ أغسطس/آب، وأودت السيول بحياة 78 شخصًا وأصابت 98 آخرين، حسب إحصاء حكومي غير نهائي.

وأفادت الأمم المتحدة، الإثنين الماضي، بأن الفيضانات دمرت 32 ألفا و851 منزلا، وأتلفت جزئيا 16 ألفا و284 منزلا، فيما تضرر حوالي 245 ألفًا و700 شخص.

وحذرت المنظمة الدولية، الخميس الماضي، من تفشي الأمراض المنقولة عن طريق المياه.

ومن المتوقع أن يستمر موسم الأمطار حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مع هطول أمطار أعلى من المتوسط وفق التوقعات، وما يزال احتمال حدوث فيضانات مفاجئة مرتفعا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.