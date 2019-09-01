برلمان العراق يدعو إلى تطوير قدرات الجيش الدفاعية والهجومية

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حسن كريم الكعبي، السبت، إلى تطوير القدرات الدفاعية والهجومية للجيش ورفع جاهزيته، لـ"ردع أي اعتداء خارجي".

وذكر المكتب الإعلامي للكعبي، في بيان، أنه "زار اليوم مقر وزارة الدفاع، حيث التقى بوزير الدفاع، نجاح الشمري، وعدد من القادة الضباط".

وتابع أن الكعبي "بحث تداعيات الهجمات الجوية التي استهدفت مخازن الأسلحة والأعتدة للحشد الشعبي في عدد من المناطق".

والأسبوع الماضي، اتهمت قوات "الحشد الشعبي" (شيعية عراقية)، إسرائيل بشن هجمات بطائرات مسيرة على قواعد لها، خلال الأسابيع القليلة الماضية. ولم تؤكد إسرائيل أو تنفي مسؤوليتها.

وأكد الكعبي أن "مجلس النواب بكل قواه الوطنية يتفق تمامًا على أولوية عدم السماح لأي قوة خارجية بالاعتداء على أرض العراق وقواته المسلحة ومختلف الصنوف والتشكيلات التابعة للدولة".

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وشدد على "ضرورة رفع جاهزية القوات المسلحة البرية والجوية منها، وتطوير القدرات الدفاعية والهجومية، بما يساهم في (...) ردع أي اعتداء خارجي".

كما دعا الكعبي إلى "تفعيل الخطط الاستخبارية، وتوحيد الجهود مع مختلف الأجهزة الأمنية"، إضافة إلى "تشديد أمن الحدود وتطوير أنظمة الدفاع الجوي، بما يحفظ أجواء العراق وسيادته الكاملة".

وتبنت إسرائيل، الأسبوع الماضي، شن غارة جوية في سوريا قالت إنها أحبطت مخططًا من جانب إيران ومجموعات شيعية لمهاجمة أهداف إسرائيلية.

وفجر الأحد، سقطت طائرة مسيرة وانفجرت أخرى في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل "حزب الله"، ثم دوت ثلاثة انفجارات، فجر اليوم التالي، في مراكز عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) بالبقاع شرقي لبنان.

وبينما لم تتبن أية جهة الهجومين، اعتبر الرئيس اللبناني، ميشال عون، ما حدث "بمثابة إعلان حرب" من جانب إسرائيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.