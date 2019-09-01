بعد 19عاما من إغلاقه.. مصر تعيد افتتاح أقدم متحف إقليمي

القاهرة/ الخليج 365

افتتحت وزارة الآثار المصرية، السبت، متحف آثار طنطا (شمال)، الذي يعد أقدم متحف إقليمي يتم إنشاؤه في البلاد، وذلك بعد 19 عاما من إغلاقه.

وقالت الوزارة، في بيان: "الافتتاح يأتي ضمن خطة حكومية، لترميم وتطوير وإعادة فتح المتاحف المغلقة في جميع أنحاء البلاد".

وأشار خالد العناني، وزير الآثار، خلال الافتتاح إلى أن المتحف يعد "أقدم متحف إقليمي يتم إنشاؤه في مصر، حيث يعود لعام 1913".

وحسب البيان، بدأت أعمال تطوير المتحف الذي يتكون من 5 طوابق نهاية 2017، وشملت ترميم المبنى وتغيير سيناريو العرض المتحفي.

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ويعرض المتحف مجموعات أثرية يصل عددها إلى 2005 قطع أثرية.

وتغطي آثار المتحف تاريخ مصر من عصور ما قبل التاريخ، مرورا بالعصور القديمة، واليونانية الرومانية، والقبطية، والإسلامية، وصولاً للعصر الحديث.

كما يعرض اكتشافات أثرية بينها منطقة "تل الفراعين" بمحافظة كفر الشيخ (شمال)، والتي يعد أول عاصمة سياسية لمصر.

وعام 2000 أغلق المتحف بسبب مشكلات تعرض لها المبنى، قبل أن تشرع السلطات في إعادة ترميمه نهاية 2017، بحسب البيان.

ومدينة طنطا، تتميز بتاريخ عريق حيث نشأت بها عدة عواصم لمصر الفرعونية، نتيجة لموقعها الاستراتيجي بدلتا النيل، شمالي البلاد.

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