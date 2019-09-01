دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع nubia تكشف عن هاتف الألعاب Red Magic 3S في مؤتمر يعقد في 5 من سبتمبر ظهر على التقنية بلا حدود.

في إعلان تشويقي نشر من شركة nubia مؤخراً، كشفت عن موعد مؤتمرها القادم في 5 من سبتمبر الذي تقدم فيه الإصدار الجديد من هواتف الألعاب Red Magic 3S.

كانت شركة nubia قد قدمت هاتف الألعاب Red Magic 3 خلال شهر أبريل الماضي، واليوم تستعد الشركة من جديد لإطلاق إصدار أخر من هواتف الألعاب.

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لم تقدم علامة nubia التجارية أي تفاصيل حول مواصفات هاتف الألعاب المرتقب Red Magic 3S، إلا أن التسريبات كانت قد اشارت إلى أن هذا الإصدار ينطلق بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 855 Plus ليقدم تجربة وآداء أفضل في تجربة الألعاب، ليكون ترقية جديدة عن الإصدار الحالي Red Magic 3 الذي يضم رقاقة Snapdragon 855.

المصدر

هذا الموضوع nubia تكشف عن هاتف الألعاب Red Magic 3S في مؤتمر يعقد في 5 من سبتمبر ظهر على التقنية بلا حدود.