شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية الأردنى يطلع على إجراءات اعداد الموازنة للعام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلع وزير المالية الأردنى الدكتور عزالدين كناكرية، اليوم السبت، على إجراءات دائرة الموازنة العامة المتعلقة بالتحضيرات الأولية لمشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية للعام 2020. ووفقا لما نشرته وكالة انباء الاردن، وجه وزير المالية لدى لقائه مدير عام دائرة الموازنة بالوكالة مجدي الشريقى والعديد من المدراء المعنيين، لتكثيف الجهود للإعداد للإطار العام ولمشروع الموازنات الواردة من الوزرات والدوائر الحكومية وتحديد الاحتياجات تمهيدا للسير بالإجراءات والمباحثات اللاحقة المتعددة لإعداد مشروع قانون الموازنة في الموعد الدستورى.

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