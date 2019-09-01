شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يعلن مقتل 2 من قوات حكومة طرابلس فى غارة على غريان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الليبى، مقتل اثنين من قوات حكومة طرابلس فى غارة لطيرانه على مدينة غريان جنوب العاصمة.

وقالت غرفة عمليات المنطقة الغربية بالجيش ، في بيان ، أوردته قناة روسيا اليوم الليلة ، إن الضربات الجوية كبدت قوات الوفاق خسائر في الأرواح والآليات، مخلفة قتيلين في صفوف "قوة حماية غريان".

ويسعى الجيش الوطني الليبى إلى إحكام السيطرة على مدينة غريان ذات الأهمية الاستراتيجية ، وكان قد أعلن أنه حقق إنجازات ميدانية هامة نحو وسط المدينة.

وقد أعلن الجيش الوطنى الليبى في الرابع من أبريل الماضى إطلاق عملية للقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة في العاصمة طرابلس.