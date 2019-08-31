- 1/2
- 2/2
الان تتابع أبل تطرح نظام جديد لتعقب الأشياء في نظام IOS 13 والان مع التفاصيل
التعليقات: 0
كشفت شيفرة نظام تشغيل الأجهزة المحمولة الشهير الذي تطوره شركة “أبل” الأمريكية عن آلية نظام التعقب المكاني الجديد للأشياء.
وبحسب موقع “ماك رومرس” المعني بأخبار منتجات الشركة الأمريكية، إن شيفرة نظام تشغيل “IOS 13” تعطى فكرة عما سيبدو عليه نظام التعقب الجديد من “أبل”.
وكانت قد بدأت الشائعات حول النظام الجديد خلال شهر يونيو الماضي عندما تم الإعلان لأول مرة عن تطبيق “فايند ماي آب” خلال مؤتمر آبل العالمي للمطورين.
وكشفت الشيفرة عن صورة لوسم دائري صغير بداخله شعار أبل في وسطه. بالإضافة إلى وجود لسان معنون “الأشياء” داخل تطبيق “فايند ماي آب”، وهو ما يشير إلى ميزة تعقب الأشياء من خلال تلك الوسوم.
وقال موقع “ماك رومرس” إن النظام الجديد ينبه المستخدم حال ابتعاد أي من الأشياء التي قام بوسمها سابقا، لافتا إلى أن تعزيز النظام بتقنية الواقع المعزز سوف يساعد على سهولة إيجاد الأشياء المفقودة بعد مسح المنطقة التي يوجد بها هاتف “آي فون”.
كانت هذه تفاصيل خبر أبل تطرح نظام جديد لتعقب الأشياء في نظام IOS 13 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.