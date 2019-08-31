كيف احتفى السعوديون بميلاد ولي العهد؟

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احتفاءً بعيد ميلاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، دشن المغردون السعوديون، هاشتاق #محمد_بن_سلمان_34_سنه"، والذي تصدر "تويتر، بما يقرب من 65 ألف تغريدة، وكذلك هاشتاق happybirthdayMBS# .

"الخليج 365" من الرياض: قدم السعوديون التهئنة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة يوم ميلاده الـ34 والذي يصادف اليوم السبت.

ونشر المغردون السعوديون مجموعة من الصور للأمير محمد بن سلمان، بداية من طفولته، وشبابه، ومسيرته السياسية، وزيلوها بعبارات التهاني بمناسبة يوم مولده.

وغرد الأمير سطام بن خالد ال سعود قائلًأ:" الله يحفظك و يعزك و ينصرك".

وبأبيات من الشعر هنأ الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بذكرى ميلاده قال فيها": "ميلاد مبس أجَلْ ماكلُّ مقصودٍ نُفادي وما كلُّ الثرى كَثرى بلادي ولا لسواكَ صار الحُبُّ شعبًا يضُّمكَ يا محمدُ في الفؤادِ سنينُ الناس أعدادٌ ووقتٌ وعند محمدّ قهرُ الأعادي: وأمجادٌ وإنجازٌ وعزٌّ وفخرٌ مُستحَقٌّ في ازديادِ لهذا يوم مولده احتفينا هو النّعماءُ من ربِّ العبادِ".

اهل الفن

وغرد المطرب السعودي رابح صقر قائلًا:"أسمى التهاني لسمو سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان بمناسبة يوم ميلاده، الله يطوّل بعمره لتحقيق رؤيته ويديم عليه هالنجاحات".

وغرد المطرب عبدالمجيد عبدالله قائلًأ:"كل عام وانت بالف خير.. كل عام وانت لهذا الوطن الامل..والقائد العظيم .. #محمد_بن_سلمان".

وهنأ تركي المريخي .. رئيس تحرير مجلة مرايا - مستشار وعضو لجنة تحكيم شاعر المليون، ولي العهد السعودي ببيت من الشعر قال فيه:" حرٍ شلع من ماكره طير حوران.. له حق لو قال الثريا مكاني".

الرياضيون

وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" غرد نادي الاتحاد السعودي قائلًا:" ادامك الله لنا بكل عزّ وفخر .. #محمد_بن_سلمان_34_سنه".

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ونشر لاعب كرة القدم السعودي السابق ياسر القحطاني صورة للامير محمد بن سلمان وهو لم يتجاوز بضع سنين من عمره مع والده العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، هناه بعيد ميلاده قائلًا:" يا جعلها تبطي سنينك".

وغرد كابتن نادي الوحدة سابقا، سلطان اللحياني قائلًا:" دمتَ فخراً وعزّاً وسنداً لـ الوطن .. كل عام وأمجادنا تزهو بک ".

أكبر كيكة

وطلب أحد المغردين من المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه عمل أكبر "تورته في العالم وتقديمها للول العهد قائلًا:" مفاجأه يا معالي المستشار @Turki_alalshikh نبي نسوي مكان ضخم مره ونجيب اكبر كيكه وتدخل موسوعه غينيس وحنا الشعب نجتمع ونفاجأه والله انا نحبه ياخي ".

وقال الإعلامي علي الغفيلي:"عندما تجد شعبًا يستذكر ميلاد رمز من الرموز فتأكد أنه يعني لهم الكثير.

عندما يحتفل شعب ويفرح بقائده.. ملايين يحتفلون برجل واحد.. تأكدوا إذًا أنه "واحد" ويسوى في عيوننا ملايين

كل عام وأنت لهذا الوطن "خير و بخير".

من جانبها غردت د.مها بنت شعلان قائلة:"#القائد هو ذلك الشخص الذي يمكنك أن تتبعه إلى مكان لم تكن لتجرؤ أن تذهب إليه وحدك!.. كُل عام و #ولي_العهد بخير وصحة وسعادة".

وغرد المخرج التليفزيوني سالم الدوسري:" كل عام و أمجادنا تزهو بك.. دُمت لنا عزاً دُمت لنا فخراً".

وغرد طراد الأسمري مدير عام صحيفة أنحاء قائلًا:" يجعل عمرك طويل يا حبيب السعوديين".

وغرد الصحافي أحمد الرباعي ثائلًا:" قاهر الإرهاب.. قاهر الإخوان.. قاهر الصحويين.. قاهر الفساد.. كل عام وأنت للمجد عنوان".