دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع جوجل تبدأ التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو في قوائم جوجل بلاي الشهر المقبل ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد عملاق البحث لدفع ميزة التشيغل التلقائي لمقاطع الفيديو الترويجية في قوائم متجر جوجل بلاي بدءاً من الشهر المقبل.

قد لا يفضل الكثير من المستخدمين كافة المميزات التي تقدمها جوجل في متجر جوجل بلاي قريباً بعد إنتهاء عملاق البحث من إعادة تصميم التطبيق، حيث يشكل أحد هذه المميزات مصدر إزعاج للمستخدمين، بعد أن أضافت جوجل ميزة التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو الترويجية في قوائم متجر جوجل بلاي.

ولقد قامت جوجل خلال الفترة الماضية بإعادة تصميم تطبيق جوجل بلاي بالثيم المظلم الذي يظهر أيقونات التطبيقات بشكل أفضل، كما أضافت جوجل بعض التغييرات التي تدعم المستخدم بتجربة أفضل في البحث عن التطبيقات في متجر جوجل بلاي.

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وتؤكد جوجل على أن ميزة التشغيل التلقائي لمحتوى الفيديو الترويجي في قوائم جوجل بلاي، سيدعم المستخدمين بشكل أفضل في إستكشاف المحتوى الخاص بالتطبيقات بنظرة سريعة، إلا أن هذا القرار سيؤثر بالتأكيد على مطوري التطبيقات.

المصدر

هذا الموضوع جوجل تبدأ التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو في قوائم جوجل بلاي الشهر المقبل ظهر على التقنية بلا حدود.